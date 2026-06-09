«Без паники»: Спасатель перечислил главные правила купального сезона в Подмосковье
Спасатель Щетинин: в нетрезвом виде нельзя плавать в водоёме
В Московской области официально открыт купальный сезон: Роспотребнадзор одобрил 114 пляжей. Однако отдых на воде может обернуться трагедией, если игнорировать элементарные требования безопасности.
Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин в беседе с «Радио 1» объяснил, почему нельзя заплывать за буйки, как правильно следить за детьми и что делать, если кто-то тонет на ваших глазах.
«Купаться разрешено только в специально оборудованных пляжах и зонах отдыха», — заявил эксперт.
По словам спасателя, многие отдыхающие забывают про базовые вещи. Например, зона купания всегда отмечена буйками, и заходить за них категорически запрещено. Особое внимание Щетинин уделил состоянию отдыхающих и их детей.
«В нетрезвом виде нельзя туда погружаться, а за детьми нужно смотреть внимательно и не оставлять их одних. Запрещено подавать ложные крики о помощи, купаться на непредназначенных для того предметах — например, на непредназначенных для купания матрасах», — подчеркнул спасатель.
Если вы стали свидетелем несчастного случая на воде, то Сергей Щетинин посоветовал действовать без паники, но быстро.
«Перед первой помощью нужно дать команду людям, которые находятся рядом, позвонить 112, сообщить о том, что произошло. На оборудованном пляже есть спасательные круги, постарайтесь доставить этот круг или кинуть его утопающему», — посоветовал собеседник.