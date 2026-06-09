«Без паники»: Спасатель перечислил главные правила купального сезона в Подмосковье

09 июня 2026, 17:30

Спасатель Щетинин: в нетрезвом виде нельзя плавать в водоёме

Фото: iStock/Dmitry Potashkin

В Московской области официально открыт купальный сезон: Роспотребнадзор одобрил 114 пляжей. Однако отдых на воде может обернуться трагедией, если игнорировать элементарные требования безопасности.





Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин в беседе с «Радио 1» объяснил, почему нельзя заплывать за буйки, как правильно следить за детьми и что делать, если кто-то тонет на ваших глазах.





«Купаться разрешено только в специально оборудованных пляжах и зонах отдыха», — заявил эксперт.

«В нетрезвом виде нельзя туда погружаться, а за детьми нужно смотреть внимательно и не оставлять их одних. Запрещено подавать ложные крики о помощи, купаться на непредназначенных для того предметах — например, на непредназначенных для купания матрасах», — подчеркнул спасатель.

«Перед первой помощью нужно дать команду людям, которые находятся рядом, позвонить 112, сообщить о том, что произошло. На оборудованном пляже есть спасательные круги, постарайтесь доставить этот круг или кинуть его утопающему», — посоветовал собеседник.