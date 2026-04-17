Спасательный жилет пассажирки «Титаника» выставили на аукцион за ₽36 млн

17 апреля 2026, 17:00

Спасательный жилет пассажирки «Титаника» продают в Британии за ₽36 млн

Фото: istockphoto/popovaphoto

В Великобритании на торги выставили спасательный жилет пассажирки «Титаника» — раритет оценили примерно в 36 миллионов рублей. Как пишет Readovka, уникальный артефакт принадлежал Лауре Мейбл Франкателли, пассажирке первого класса и компаньонке леди Дафф-Гордон.





Именно в этом жилете миссис Франкателли садилась в спасательную шлюпку и покидала тонущее судно вместе с четой Гордон. Ценность лота в том, что он является единственным подобным спасательным жилетом с «Титаника», который хранится не в музее, а в частных руках и выставляется на аукцион.



Владелица жилета скончалась в 1967 году, и долгие годы реликвия оставалась в её семье. В начале XXI века артефакт приобрёл британский частный коллекционер.



Сейчас лот представил аукционный дом Henry Aldridge & Son.



