Без шопоголизма: Стилист назвала 5 трендовых аксессуаров осени 2026, которые заменят новое пальто

18 августа 2026, 17:42

Стилист Скороходова: осенью 2026 в гардероб стоит добавить всего 5 аксессуаров

Фото: iStock/Olga Nikiforova

Осенью нас традиционно тянет обновить гардероб, но менять пальто и свитера каждые полгода — дорого и неэкологично. Гораздо эффективнее освежить образ с помощью нескольких аксессуаров-хитов.





Стилист, дизайнер одежды и аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» заявила, что менять гардероб каждый сезон не нужно: достаточно 2–3 точечных акцентов — фактурных украшений.





Краткий гид по осенним приемам, которые превратят привычные вещи в модные образы:

Крупные украшения вместо мелкой россыпи

«Я бы обратила внимание на крупные скульптурные браслеты, многослойные украшения и изделия в стиле сюрреализм — игру с фактурами и объемами, например, массивная брошь. Ее лучше носить асимметрично (на лацкане или вороте), а браслеты — поверх манжеты водолазки, а не на голую кожу», — сказала она.

Галстуки из необычных материалов

«Осенью популярны галстуки не только из текстиля, но и из кожи, а еще вязаные. В таких необычных прочтениях галстук перестает быть формальным. Вязаный — к грубым ботинкам, кожаный — с юбкой-карандаш. Носите свободно, без тугого узла», — отметила стилист.

Бордовая сумка — новый нейтральный фон

«В этом сезоне бордовый цвет становится новым нейтральным глубоким оттенком и легко заменяет черный или коричневый. Бордовая сумка должна быть в гардеробе практически у каждой. Идеально с серыми, бежевыми и оливковыми пальто. Выбирайте мятую кожу для гранжа или лакированную для благородного блеска», — дополнила Скороходова.

Яркая обувь или перчатки

«Красные, бирюзовые, фиолетовые аксессуары — обувь и перчатки — способны обновить даже самое простое пальто, которое служит вам несколько сезонов», — сообщила собеседница.

Обувь без зауживаний: прямые сапоги и каблук-слингбэк

«Высокие сапоги прямого кроя, силуэты с Т-образным ремешком, лоферы как новая база и женственные туфли на невысоком каблучке — формат слингбэк. Прямые сапоги не режут ногу в юбке-макси, а слингбэки продлят сезон, надев их с плотными носками», — посоветовала стилист.