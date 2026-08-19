19 августа 2026, 15:58

Фото: iStock/dusanpetkovic

Первый поход в детский сад меняет привычный ритм всей семьи. Ребенок знакомится с незнакомыми взрослыми и сверстниками, учится обходиться без родителей несколько часов и осваивает новый распорядок. Мама и папа могут снизить тревогу малыша, если начнут подготовку заранее и будут действовать спокойно. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Когда стоит начинать подготовку к детскому саду Как наладить режим дня перед детским садом Какие навыки нужны ребенку перед поступлением в сад Почему важно развивать общение со сверстниками Как познакомить ребенка с будущим детским садом Что можно взять с собой в группу Как правильно прощаться с ребенком утром Как реагировать на слезы и отказ идти в сад Как поддержать ребенка после детского сада Какие ошибки родителей мешают адаптации Когда родителям стоит обратиться за помощью

Когда стоит начинать подготовку к детскому саду

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Как наладить режим дня перед детским садом

Какие навыки нужны ребенку перед поступлением в сад

Почему важно развивать общение со сверстниками

Фото: iStock/Alan Mazzocco

Как познакомить ребенка с будущим детским садом

Что можно взять с собой в группу

Фото: iStock/nilimage

Как правильно прощаться с ребенком утром

Как реагировать на слезы и отказ идти в сад

Фото: iStock/Dmitrij Galacewicz

Как поддержать ребенка после детского сада

Какие ошибки родителей мешают адаптации

Фото: iStock/Sabina Galja

Когда родителям стоит обратиться за помощью