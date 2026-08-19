Россиянам рассказали о правилах поведения при встрече с медведем
Эксперт по безопасности Петров: при встрече с медведем нельзя убегать
При встрече с медведем нельзя поворачиваться к нему спиной, а убегать совершенно бесполезно, поскольку зверь двигается намного быстрее человека. Об этом рассказал профессор кафедры безопасности жизнедеятельности МПГУ, полковник в отставке Сергей Петров.
Утром 19 сентября стало известно, что на Алтае медведь утащил 29-летнюю туристку в лес, где насмерть растерзал ее. Жертвой хищника оказалась сотрудница МЧС из Новосибирска. После случившегося Минприроды Горного Алтая выдало дополнительные лицензии на добычу медведя, сообщает Om1 Новосибирск.
«Решение принято в связи с участившимися случаями выхода диких животных к людям и необходимостью регулирования численности. Дополнительные разрешения позволят охотникам вести добычу в проблемных территориях, где фиксируются конфликтные ситуации с медведями», — приводит издание слова пресс-секретаря правительства региона Михаила Максимова.
Как отметил Петров в разговоре с Москвой 24, при встрече с медведем необходимо шуметь, кричать, раскидывать руки. Кроме того, стоит постараться сделать себя больше с помощью одежды или рюкзака.
«Привлечь зверей к лагерю могут запахи еды и отходов. В связи с этим продукты и мусор необходимо хранить так, чтобы медведь не мог к ним добраться, а туалет организовывать вдали от места стоянки», — порекомендовал эксперт.
Он добавил, что нельзя прикармливать любых животных на дорогах, чтобы избежать возможного нападения. По этой же причине не стоит приближаться к местам кормежки диких зверей, особенно у воды, заключил Петров.