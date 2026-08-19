Россиянам рассказали о правилах поведения при встрече с медведем

19 августа 2026, 14:31

Эксперт по безопасности Петров: при встрече с медведем нельзя убегать

Фото: iStock/DrDjJanek

При встрече с медведем нельзя поворачиваться к нему спиной, а убегать совершенно бесполезно, поскольку зверь двигается намного быстрее человека. Об этом рассказал профессор кафедры безопасности жизнедеятельности МПГУ, полковник в отставке Сергей Петров.





Утром 19 сентября стало известно, что на Алтае медведь утащил 29-летнюю туристку в лес, где насмерть растерзал ее. Жертвой хищника оказалась сотрудница МЧС из Новосибирска. После случившегося Минприроды Горного Алтая выдало дополнительные лицензии на добычу медведя, сообщает Om1 Новосибирск.





«Решение принято в связи с участившимися случаями выхода диких животных к людям и необходимостью регулирования численности. Дополнительные разрешения позволят охотникам вести добычу в проблемных территориях, где фиксируются конфликтные ситуации с медведями», — приводит издание слова пресс-секретаря правительства региона Михаила Максимова.

«Привлечь зверей к лагерю могут запахи еды и отходов. В связи с этим продукты и мусор необходимо хранить так, чтобы медведь не мог к ним добраться, а туалет организовывать вдали от места стоянки», — порекомендовал эксперт.