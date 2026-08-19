От «Голоса. Дети» до светящихся лотосов: чем порадует гостей День флага России в Красногорске?
День Государственного флага Российской Федерации отмечают 22 августа. В Подмосковье в эти дни проходит масштабная акция «Цвета России». Главные региональные торжества состоятся в селе Дединово Луховицкого округа — на родине первого русского военного корабля. Городской округ Красногорск подготовил собственную большую программу. Праздничные события пройдут 21 и 22 августа во всех территориях округа. Центральной площадкой 22 августа станет Нахабино. Посёлок отметит 544-летие со дня основания.
Праздник объединит детей и взрослыхЗаслуженный работник культуры Московской области, директор МАУ «Культурно-досуговый комплекс "Красногорье"» Вероника Андриянова в беседе с «Радио 1» рассказала, что учреждения культуры округа подготовили цикл тематических встреч, концертов и интерактивных программ. Основное внимание организаторы уделят детям и семьям. Для юных гостей проведут познавательные беседы о российском триколоре, его истории и значении. Дети смогут принять участие в творческих мастер-классах и флешмобах вместе с родителями.
«Главная тема — триколор, символ нашей истории и силы. На познавательных встречах детям расскажут о его значении и роли в истории страны», — отметила Андриянова.
По её словам, акция «Цвета России» помогает объединить жителей региона. Министерство культуры и туризма Московской области проводит её совместно с домами культуры Подмосковья.
Почему детям будет интересноВероника Андриянова уверена, что патриотические мероприятия вызывают у ребят живой интерес. Дети узнают новые факты об истории России и государственных символах в доступном игровом формате.
«Мы видим, что с каждым годом патриотизм возрождается: молодёжь и дети знают гимн, поют его, больше интересуются историей России и её символами», — подчеркнула директор КДК «Красногорье».
Семьям предложат провести выходной активно. В программе заявили мастер-классы, пленэр, скандинавскую ходьбу, джампинг и турнир по настольному теннису.
Главная площадка — «Жемчужина Нахабино»Праздник развернётся на площадке «Жемчужина Нахабино» у Торфяного озера. Гостей ждут выступления вокальных и инструментальных коллективов, артистов из Москвы и Подмосковья. На сцене выступит группа «Клюква» — музыкальная визитная карточка комплекса «Красногорье». В концертной программе примут участие кавер-группа «Москвичка», шоу-группа «Богатые и знаменитые», участники и финалисты проекта «Голос. Дети». Вечер завершат дискотека под открытым небом с профессиональным диджеем и запуск светящихся лотосов.
Во сколько прийти на праздникГостей ждут 22 августа на набережной Торфяного озера. Программа стартует в 12:00 и продлится до 21:00 без перерыва.
«Приезжать можно в любое удобное время — интересная программа будет идти весь день», — рассказала Вероника Андриянова.
Отдельным событием станет семейное шоу «Секрет рождения». Постановка состоится 20 августа на водном пространстве Торфяного озера. Зрители увидят трогательное и зрелищное представление в необычном формате.