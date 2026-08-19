19 августа 2026, 13:33

Фото: iStock/rarrarorro

День Государственного флага Российской Федерации отмечают 22 августа. В Подмосковье в эти дни проходит масштабная акция «Цвета России». Главные региональные торжества состоятся в селе Дединово Луховицкого округа — на родине первого русского военного корабля. Городской округ Красногорск подготовил собственную большую программу. Праздничные события пройдут 21 и 22 августа во всех территориях округа. Центральной площадкой 22 августа станет Нахабино. Посёлок отметит 544-летие со дня основания.





Содержание Праздник объединит детей и взрослых Почему детям будет интересно Главная площадка — «Жемчужина Нахабино» Во сколько прийти на праздник

Праздник объединит детей и взрослых

«Главная тема — триколор, символ нашей истории и силы. На познавательных встречах детям расскажут о его значении и роли в истории страны», — отметила Андриянова.

Почему детям будет интересно

«Мы видим, что с каждым годом патриотизм возрождается: молодёжь и дети знают гимн, поют его, больше интересуются историей России и её символами», — подчеркнула директор КДК «Красногорье».

Главная площадка — «Жемчужина Нахабино»

Во сколько прийти на праздник

«Приезжать можно в любое удобное время — интересная программа будет идти весь день», — рассказала Вероника Андриянова.