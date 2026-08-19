«Могут приходить страшные мысли»: Астролог назвала самый опасный день августа
Конец августа обещает быть неспокойным: на календаре — период затмений, который традиционно провоцирует на резкие движения. В ближайшие дни многих могут посетить мысли о разрыве отношений, смене работы или рискованных тратах.
Ведический астролог, психолог Ариана Рейн в беседе с «Радио 1» рассказала, что главный риск 28 августа — принять временное помутнение за окончательную истину. В этот день могут приходить мысли: «я больше не хочу так жить», «нужно немедленно всё разорвать», «я завтра увольняюсь».
По словам собеседницы, чтобы пройти этот период без потерь, нужно пользоваться правилами:
- С 17 по 30 августа будьте предельно внимательны за рулем. Не вступайте в дорожные конфликты и не превышайте скорость.
- Если возникло желание принять радикальное решение (уволиться, развестись, вложить крупную сумму) — дайте себе ровно сутки. Завтра ваше состояние изменится, «туман» рассеется, и вы сможете увидеть ситуацию объективно.
- Лучше этот день затмения (28 августа) провести на природе в тишине, в спокойном приятном окружении или в полном уединении.
«Затмение 28 августа — это не повод для паники, а время максимальной осторожности. Помните: в этот день самое разумное действие — это отсутствие любых резких действий», — объяснила Рейн.