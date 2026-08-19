«Могут приходить страшные мысли»: Астролог назвала самый опасный день августа

19 августа 2026, 14:19

Фото: istockphoto/Pitris

Конец августа обещает быть неспокойным: на календаре — период затмений, который традиционно провоцирует на резкие движения. В ближайшие дни многих могут посетить мысли о разрыве отношений, смене работы или рискованных тратах.





Ведический астролог, психолог Ариана Рейн в беседе с «Радио 1» рассказала, что главный риск 28 августа — принять временное помутнение за окончательную истину. В этот день могут приходить мысли: «я больше не хочу так жить», «нужно немедленно всё разорвать», «я завтра увольняюсь».



По словам собеседницы, чтобы пройти этот период без потерь, нужно пользоваться правилами:

С 17 по 30 августа будьте предельно внимательны за рулем. Не вступайте в дорожные конфликты и не превышайте скорость.

Если возникло желание принять радикальное решение (уволиться, развестись, вложить крупную сумму) — дайте себе ровно сутки. Завтра ваше состояние изменится, «туман» рассеется, и вы сможете увидеть ситуацию объективно.

Лучше этот день затмения (28 августа) провести на природе в тишине, в спокойном приятном окружении или в полном уединении.