«Без таблеток»: Россиянам назвали трёх китов хорошего самочувствия осенью

13 октября 2026, 11:57

Врач Чиркова: осенью нужно хорошо спать, питаться и заниматься спортом

Фото: iStock/CentralITAlliance

Осень — это не только красивая листва и уютные вечера, но и серьёзное испытание для организма. Холодает, световой день становится меньше, что влияет на внутрненние силы.





Заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова в беседе с «Радио 1» заявила, что в этот период особенно важно найти «золотую середину» в отношении к своему здоровью.





«Ни в коем случае нельзя впадать в ипохондрию и искать у себя болезни. Но и не стоит относиться халатно к каким-то проявлениям. Нужно при обнаружении симптомов советоваться с врачами», — сказала она.

Эксперт назвала «трёх китов» хорошего самочувствия:

Сон: ложиться и вставать вовремя, каждый день, а не пытаться отоспаться в выходные.

«Иммунная система работает по ночам, когда мы ничем не заняты. Психика и гормональные балансы восстанавливается тоже во время сна. Поэтому не пытайтесь выспаться в выходные, спите нормально каждый день», — посоветовала врач.

Физическая активность: нужно найти занятие, которое будет в радость.

«Если, например, меня заставить бегать, никакой радости это не принесёт, как и пользы. Найдите тот вид физической активности, который вызывает позитивные эмоции. Норма — 150 минут умеренной нагрузки в неделю. Это может быть ходьба, плавание, велосипед. Главное — не ломать себя через колено», — отметила Чиркова.

Питание: осенью хочется жирного и сладкого, но организму нужны овощи, фрукты и продукты, содержащие триптофан — рыба, бананы, горький шоколад. Именно из триптофана вырабатывается серотонин.

«Физическая активность повышает серотонин. Холодный душ повышает энкефалины и эндорфины. Объятия и поцелуи повышают выработку окситоцина. Гулять надо обязательно, желательно выходить в первую половину, когда ещё есть солнышко, чтобы получать витамины и позитивные эмоции», — заключила собеседница.