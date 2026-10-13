Врач Кудряшова объяснила осенние симптомы у людей с аллергией на березу
Аллерголог-иммунолог Ольга Кудряшова из «СМ-Клиники» в Рязани сообщила, что насморк и чихание осенью у пациентов с реакцией на березовую пыльцу часто вызывают другие аллергены. Береза в сентябре и октябре уже не цветет, поэтому причину стоит искать в рационе, пыльце сорных трав, плесени или домашней пыли.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист пояснила, что у таких пациентов нередко развивается перекрестная реакция на растительную пищу. Белки березовой пыльцы похожи на компоненты ряда фруктов, овощей и орехов. Неприятные ощущения способны появиться после сырых яблок, груш, персиков, слив, моркови, сельдерея и фундука. Человек может почувствовать покалывание и зуд во рту, першение, заметить отек языка или губ. Осенью проблема становится актуальнее из-за обилия свежих фруктов и орехов.
Кудряшова отметила, что признаки пищевой реакции обычно развиваются вскоре после еды и затрагивают полость рта. Запеченные плоды многие пациенты переносят легче, поскольку высокая температура разрушает часть аллергенных белков. Однако с орехами, соей и при ранее возникших тяжелых реакциях такой подход не гарантирует безопасности. Осенний ринит способен вызвать и контакт с пыльцой полыни, амброзии, лебеды и других сорных растений. Во влажную погоду возрастает количество спор плесневых грибов, особенно в опавшей листве. С началом отопительного сезона усиливается воздействие клещей домашней пыли, шерсти животных и плесени в помещениях.
Врач посоветовала вести пищевой дневник при подозрении на реакцию: записывать съеденные продукты, способ их приготовления и симптомы. При этом отказываться сразу от всех потенциально опасных блюд не следует. После отека или затрудненного дыхания не стоит самостоятельно проверять переносимость продукта — нужна консультация аллерголога.
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