Врач Кудряшова объяснила осенние симптомы у людей с аллергией на березу

13 октября 2026, 09:26

Врач Кудряшова: перекрестная аллергия может проявляться у аллергиков осенью

Фото: iStock/Olga Yastremska

Аллерголог-иммунолог Ольга Кудряшова из «СМ-Клиники» в Рязани сообщила, что насморк и чихание осенью у пациентов с реакцией на березовую пыльцу часто вызывают другие аллергены. Береза в сентябре и октябре уже не цветет, поэтому причину стоит искать в рационе, пыльце сорных трав, плесени или домашней пыли.