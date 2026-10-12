Врач раскрыл, чем опасен неправильно вымытый термос
Терапевт Кондрахин: в термосе с остатками влаги могут размножаться бактерии
Плохо вымытый или недостаточно просушенный термос может стать причиной пищевого отравления и аллергии. Об этом «Абзацу» рассказал терапевт Андрей Кондрахин. Он также предупредил о необходимости тщательно ухаживать за деревянными пробками ёмкостей.
По словам врача, пользователи часто пренебрегают тщательной очисткой термосов. Высокая влажность внутри сосуда создаёт условия для размножения бактерий, а на деревянной пробке может образоваться плесень. Её споры способны попасть в чай, кофе или бульон.
«Если заливаем в термос кипяток, часть микробов погибнет, а другая часть может остаться. Кому-то вот этой оставшейся части микроорганизмов может быть достаточно, чтобы спровоцировать отравление и пищевую инфекцию. Это будет означать, что микробы жили внутри термоса, ждали своего момента, не сварились от термической обработки и попали в напиток вместе с конденсатом. Споры плесени также чреваты аллергией», — уточнил Кондрахин.Симптомы отравления или аллергической реакции могут проявиться не сразу, поэтому человек не всегда связывает ухудшение самочувствия с термосом. Особенно благоприятные условия для размножения микробов создают супы и бульоны, поскольку содержат белок.
Кондрахин пояснил, что в такой пище микроорганизмы могут активно размножаться, хотя внешне содержимое ёмкости остаётся неизменным. В качестве примера он привёл кишечную палочку, которая, по его словам, способна делиться каждые 11 минут.
Способность термосов накапливать микроорганизмы подтверждают исследования сотрудников Института дезинфектологии ФБУН «ФНЦГ им. Ф. Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора. В 2023 году специалисты изучили семь термосов и бутылок, проверив внутренние и наружные поверхности.
Анализ смывов выявил во всех ёмкостях микроорганизмы в количестве до 10 тысяч КОЕ. Наибольший рост колоний обнаружили в образцах сложной конструкции, которые использовали на протяжении многих лет.