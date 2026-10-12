Врач раскрыл, чем опасен неправильно вымытый термос

12 октября 2026, 11:55

Терапевт Кондрахин: в термосе с остатками влаги могут размножаться бактерии

Фото: istockphoto / Remains

Плохо вымытый или недостаточно просушенный термос может стать причиной пищевого отравления и аллергии. Об этом «Абзацу» рассказал терапевт Андрей Кондрахин. Он также предупредил о необходимости тщательно ухаживать за деревянными пробками ёмкостей.





По словам врача, пользователи часто пренебрегают тщательной очисткой термосов. Высокая влажность внутри сосуда создаёт условия для размножения бактерий, а на деревянной пробке может образоваться плесень. Её споры способны попасть в чай, кофе или бульон.



«Если заливаем в термос кипяток, часть микробов погибнет, а другая часть может остаться. Кому-то вот этой оставшейся части микроорганизмов может быть достаточно, чтобы спровоцировать отравление и пищевую инфекцию. Это будет означать, что микробы жили внутри термоса, ждали своего момента, не сварились от термической обработки и попали в напиток вместе с конденсатом. Споры плесени также чреваты аллергией», — уточнил Кондрахин.