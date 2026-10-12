«Не просто симптомы»: Врач объяснила, почему осенью нас клонит в сон и как отличить хандру от болезни

12 октября 2026, 15:55

Врач Чиркова: осенью организм чувствует себя хуже из-за гормональных изменений

Фото: iStock/Drazen Zigic

Снижение работоспособности, сонливость и упадок сил знакомы почти каждому в межсезонье. Но где заканчивается нормальная реакция на смену сезонов и начинается сигнал о серьёзном заболевании?





Заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова в беседе с «Радио 1» заявила, что с приходом осени многим труднее вставать по утрам и закрывать привычные задачи из-за снижения солнечной активности и сокращения светого дня.





«Температура воздуха тоже снижается. А ещё многие вернулись из путешествий и привезли с собой болезни. К тому же, люди сталкиваются с сезонными вирусами, которые ухудшают здоровье», — объяснила она.

«Если у вас состояние слабости и апатии длится несколько недель, а не несколько дней, начинают появляться дополнительные симптомы — бледность, потливость, тахикардия, боли, нарушение дыхания, ощущение одышки, — то это повод задуматься и показаться врачу», — предупредила Чиркова.