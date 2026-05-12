«Без воды и тюбика»: Россиянам перечислили преимущества зубной пасты в таблетках

12 мая 2026, 11:40

Производитель Трофимов: зубная паста в таблетках не протекает и не высыхает

Компания «Пластик Он Лайн» запустила производство нового продукта — зубной пасты в таблетках. Компания работает уже более 20 лет на рынке, её производство расположено в Московской области. Инвестиции в разработку нового продукта составили 12 млн рублей. Как рассказал производитель, разработка и запуск производства зубной пасты в таблетках были осуществлены по просьбе военных.





Заместитель генерального директора, директор производственного отдела компании «Пластик Он Лайн» Игорь Трофимов в беседе с «Радио 1» рассказал, что зубная паста в таблетках — это полноценное чистящее средство, только в непривычной форме.





«Она помещается в рот и во рту растворяется, превращаясь в пену, которой удобно чистить зубы. Она выполнена на основе натуральных составов растительного происхождения. Таблетка не вытекает, не пробивается, не засыхает, она стойкая к температурам, потому что в составе нет воды», — поделился он.

«Несмотря на "военное" происхождение, главными потребителями новинки могут стать гражданские. Продукт имеет большой потенциал для развития. Он будет полезен в первую очередь для людей, которые занимаются туризмом и путешествиями», — рассказал Трофимов.