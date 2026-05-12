«Без воды и тюбика»: Россиянам перечислили преимущества зубной пасты в таблетках
Производитель Трофимов: зубная паста в таблетках не протекает и не высыхает
Компания «Пластик Он Лайн» запустила производство нового продукта — зубной пасты в таблетках. Компания работает уже более 20 лет на рынке, её производство расположено в Московской области. Инвестиции в разработку нового продукта составили 12 млн рублей. Как рассказал производитель, разработка и запуск производства зубной пасты в таблетках были осуществлены по просьбе военных.
Заместитель генерального директора, директор производственного отдела компании «Пластик Он Лайн» Игорь Трофимов в беседе с «Радио 1» рассказал, что зубная паста в таблетках — это полноценное чистящее средство, только в непривычной форме.
«Она помещается в рот и во рту растворяется, превращаясь в пену, которой удобно чистить зубы. Она выполнена на основе натуральных составов растительного происхождения. Таблетка не вытекает, не пробивается, не засыхает, она стойкая к температурам, потому что в составе нет воды», — поделился он.По словам эксперта, вечный спор о переработке тюбиков здесь играет на руку новому продукту. Классические тюбики состоят из композитных материалов и вторичной переработке не поддаются. У «таблетированной» пасты упаковка — пластиковая банка (ПЭТ), которую можно сдать на переработку или использовать повторно, например, для хранения мелочей.
«Несмотря на "военное" происхождение, главными потребителями новинки могут стать гражданские. Продукт имеет большой потенциал для развития. Он будет полезен в первую очередь для людей, которые занимаются туризмом и путешествиями», — рассказал Трофимов.