Врачи в Екатеринбурге достали из пациентки стоматологическую отвёртку
Врачи в Екатеринбурге извлекли из пациентки стоматологическую отвёртку. Подробности приводит Министерство здравоохранения Свердловской области.
Местная жительница поняла, что инструмент попал внутрь, во время процедуры протезирования в частной клинике. Убедившись, что самостоятельно извлечь медицинский предмет не получится, женщина обратилась за помощью в центральную городскую больницу №20 Екатеринбурга.
Специалисты отказались от полостной операции и применили современный метод с использованием эндоскопической петли. Под контролем опытных медиков они извлекли отвёртку через естественные пути без осложнений. Процедура прошла успешно. Пациентка быстро восстановилась, и врачи выписали её домой.
Ранее в Приморском крае врачи спасли 71‑летнюю женщину с гигантской опухолью.
