«Разрушает эмаль»: Стоматолог рассказал про опасность чистки зубов

Стоматолог Колисниченко: после еды нужно полоскать рот водой
Многие люди после каждого приема пищи чистят зубы. Нужно ли это и не навредит ли здоровой улыбке?



Стоматолог Марина Колисниченко в беседе с «Радио 1» заявила, что есть обязательная чистка зубов утром и вечером, то есть два раза в день. Но после каждого приема пищи ч+истить зубы не рекомендуется.

«Потому что в состав еды входят в том числе всевозможные кислоты. Особенно, если человек пьёт газированные напитки сладкие, там тоже очень много кислоты. И от пищевых кислот эмаль размягчается и стирается», — сказала она.

Эксперт добавила, что частая чистка не очень полезна, потому что это ведёт к преждевременному износу и стираемости зубов.

«После еды рекомендуется просто пополоскать рот чистой водой. Это усилит самоочищение полости рта, стимулирует выработку слюны, которая тоже является компонентом очищения, и избавит от излишней кислотности», — объяснила Колисниченко.
