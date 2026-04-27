«Разрушает эмаль»: Стоматолог рассказал про опасность чистки зубов

27 апреля 2026, 12:20

Стоматолог Колисниченко: после еды нужно полоскать рот водой

Многие люди после каждого приема пищи чистят зубы. Нужно ли это и не навредит ли здоровой улыбке?





Стоматолог Марина Колисниченко в беседе с «Радио 1» заявила, что есть обязательная чистка зубов утром и вечером, то есть два раза в день. Но после каждого приема пищи ч+истить зубы не рекомендуется.





«Потому что в состав еды входят в том числе всевозможные кислоты. Особенно, если человек пьёт газированные напитки сладкие, там тоже очень много кислоты. И от пищевых кислот эмаль размягчается и стирается», — сказала она.

«После еды рекомендуется просто пополоскать рот чистой водой. Это усилит самоочищение полости рта, стимулирует выработку слюны, которая тоже является компонентом очищения, и избавит от излишней кислотности», — объяснила Колисниченко.