«Не чистите сразу»: Стоматолог назвал привычки, убивающие зубы

Стоматолог Фридман перечислил повседневные привычки, которые вредят зубам
Врач-стоматолог Илья Фридман перечислил повседневные привычки, которые постепенно ухудшают состояние зубов и дёсен даже при регулярном уходе.
В беседе с RT эксперт отметил, что зубам вредят не только сладости, но и частые приёмы пищи. Каждый перекус запускает кислотную атаку: микробы налёта перерабатывают углеводы и выделяют кислоты.
«Чистить зубы сразу после еды не всегда правильно. Особенно после кислых продуктов — цитрусовых, ананаса, ягод, вина, газировки, соков, уксуса, маринадов. В этот момент эмаль временно размягчается кислотой, и, если сразу пройтись по ней щёткой, можно усилить истирание. После кислого лучше прополоскать рот водой и подождать хотя бы 30—60 минут», — пояснил врач.Фридман добавил, что вредят зубам и привычки грызть семечки, лёд, орехи, открывать упаковки зубами и пить сладкие напитки мелкими глотками. Сладкое стоматолог советует есть один раз после основной еды, а не в течение дня.
Для профилактики специалист рекомендует чистить зубы дважды в день пастой с фтором, очищать межзубные промежутки нитью или ёршиками, пить воду после сладкого и кислого, а после чистки не полоскать рот, а просто сплюнуть пасту.