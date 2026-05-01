«Не чистите сразу»: Стоматолог назвал привычки, убивающие зубы

01 мая 2026, 16:35

Стоматолог Фридман перечислил повседневные привычки, которые вредят зубам

Врач-стоматолог Илья Фридман перечислил повседневные привычки, которые постепенно ухудшают состояние зубов и дёсен даже при регулярном уходе.





В беседе с RT эксперт отметил, что зубам вредят не только сладости, но и частые приёмы пищи. Каждый перекус запускает кислотную атаку: микробы налёта перерабатывают углеводы и выделяют кислоты.

«Чистить зубы сразу после еды не всегда правильно. Особенно после кислых продуктов — цитрусовых, ананаса, ягод, вина, газировки, соков, уксуса, маринадов. В этот момент эмаль временно размягчается кислотой, и, если сразу пройтись по ней щёткой, можно усилить истирание. После кислого лучше прополоскать рот водой и подождать хотя бы 30—60 минут», — пояснил врач.