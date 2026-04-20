«Без зазрений совести»: Диетолог рассказал, что есть по вечерам и не набирать вес

20 апреля 2026, 18:50

Диетолог Пристанский: перед сном нужно есть белковую пищу

Фото: iStock/AndreyPopov

Многие до сих пор живут с установкой «не есть после 18:00», искренне веря, что вечерний перекус автоматически откладывается в жир. Но современная диетология утверждает обратное: метаболизм не выключается на ночь, а отказ от ужина часто приносит больше вреда, чем пользы.





Диетолог-нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что поздний ужин — это нормально, однако нужно знать, какие продукты выбирать перед сном.





«Нужно класть себе в тарелку всё, что прыгало, бегало, летало, плавало или хотело прыгать, бегать, летать и плавать. Едим без всяких зазрений совести. То есть должна быть белковая пища: мясо, рыба, птица, морепродукты. А если нет проблем с лактозой — идеальный вариант на вечер — творог», — сказал он.

«А вот с орехами и жирной пищей стоит быть осторожнее. В одном «кулачке» орехов может быть до 300 килокалорий, а насыщения они практически не дают, так как там мало белка. Также может хотеться сладкого, но это нормальный психологический момент из детства "съел первое и второе — получи мороженое". Не нужно бояться. Хочется сладкого — вписываем в рацион. Не хочется — не впихиваем», — объяснил диетолог.