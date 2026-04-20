Диетолог назвала риски позднего ужина
Диетолог Шейфер: Жирная пища вечером ухудшает сон
Поздний прием пищи непосредственно перед сном может оказывать влияние на обмен веществ и ухудшить качество сна. Об этом предупредила врач-диетолог клиники «К+31» на Лобачевского Анна Шейфер.
По ее словам, вечером повышается уровень инсулина, что усиливает тягу к калорийной пище. Для контроля веса необходимо соблюдать режим питания. Ужинать лучше всего за три-четыре часа до сна.
«Метаболизм человека не "отключается" вечером. Он продолжает работать, но ночью организм больше ориентирован на восстановление, а не на активное расходование энергии. Поэтому обильная и тяжелая еда перед сном хуже усваивается, однако ключевое значение имеет общее количество калорий за день, а не время приема пищи», — пояснила Шейфер в разговоре с «Известиями».
Она добавила, что правило «не есть после шести» актуально только для тех, кто рано ложится спать. А вот при более позднем отходе ко сну отказ от ужина может привести к ночным перекусам.
При этом Шейфер добавила, что жирная пища на ночь может вызывать дискомфорт, изжогу и ухудшать качество сна. А легкий ужин предотвращает чувство голода ночью и способствует стабильному сну. В случае сильного голода в вечернее время диетолог посоветовала съесть йогурт, творог или горсть орехов.