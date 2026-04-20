Диетолог назвала риски позднего ужина

20 апреля 2026, 17:59

Диетолог Шейфер: Жирная пища вечером ухудшает сон

Поздний прием пищи непосредственно перед сном может оказывать влияние на обмен веществ и ухудшить качество сна. Об этом предупредила врач-диетолог клиники «К+31» на Лобачевского Анна Шейфер.





По ее словам, вечером повышается уровень инсулина, что усиливает тягу к калорийной пище. Для контроля веса необходимо соблюдать режим питания. Ужинать лучше всего за три-четыре часа до сна.





«Метаболизм человека не "отключается" вечером. Он продолжает работать, но ночью организм больше ориентирован на восстановление, а не на активное расходование энергии. Поэтому обильная и тяжелая еда перед сном хуже усваивается, однако ключевое значение имеет общее количество калорий за день, а не время приема пищи», — пояснила Шейфер в разговоре с «Известиями».