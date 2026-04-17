«Помешаться на здоровье»: Диетолог рассказала, чем может быть опасно правильное питание

17 апреля 2026, 16:24

Диетолог Дианова: фиксирование на качестве еды приводит к опасным последствиям

Фото: iStock/wildpixel

Подсчёт калорий, исключение «вредных» продуктов, жёсткий контроль каждого куска — всё это кажется путём к здоровью. Но врачи всё чаще говорят об обратном эффекте: зацикленность на правильном питании превращается в расстройство под названием орторексия. Кто в группе риска, почему страдают в первую очередь перфекционисты и как отличить заботу о себе от навязчивости?





Диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» отметила, что чрезмерность в чём-либо имеет негативные последствия и связана с гиперфиксацией.





«Как правило, это возникает у людей с очень высокими требованиями к себе, с зачатками синдрома отличников, перфекционизма, трудоголизма и высокой тревожности», — уточнила она.

«Попробуйте себя проверить: пройдите тесты пищевого поведения. Ограничительный тип поведения — это как раз та история, когда вы либо уже близки к орторексии, либо просто всё подряд ограничили, потому что не знаете, как правильно. Если вы слишком тревожитесь, настолько зациклены — значит, нуждаетесь в психологической поддержке, чтобы кто-то расширил границы и научил балансу. Без психолога самостоятельно бывает сложновато», — поделилась эксперт.