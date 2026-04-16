Диетолог рассказала, как сделать шашлык менее вредным

16 апреля 2026, 18:09

Диетолог Разаренова: Маринад на кефире сделает шашлык безопаснее для здоровья

Фото: iStock/Tatiana Volgutova

Маринад на основе кефира, лимона или йогурта уменьшит вероятность образования вредных соединений при жарке шашлыка благодаря содержащимся кислотам. Об этом рассказала диетолог-гастроэнтеролог, нутрициолог Александра Разаренова.





Она уточнила, что такой маринад не делает шашлык продуктом здорового питания, однако в этом случае он становится менее вредным. При этом готовые маринады обычно перегружены натрием и простыми сахарами.





«Менее вредным шашлык делает правильный выбор мяса — подойдет грудка индейки, курица, постная говядина или телятина. Баранина, скорее всего, не подойдет из-за количества жира. Во время готовки лучше не допускать образования корочки, чтобы термически обработать блюдо, но не перегреть его», — отметила Разаренова в разговоре с Москвой 24.

