Диетолог рассказала, как сделать шашлык менее вредным

Диетолог Разаренова: Маринад на кефире сделает шашлык безопаснее для здоровья
Маринад на основе кефира, лимона или йогурта уменьшит вероятность образования вредных соединений при жарке шашлыка благодаря содержащимся кислотам. Об этом рассказала диетолог-гастроэнтеролог, нутрициолог Александра Разаренова.
Она уточнила, что такой маринад не делает шашлык продуктом здорового питания, однако в этом случае он становится менее вредным. При этом готовые маринады обычно перегружены натрием и простыми сахарами.
«Менее вредным шашлык делает правильный выбор мяса — подойдет грудка индейки, курица, постная говядина или телятина. Баранина, скорее всего, не подойдет из-за количества жира. Во время готовки лучше не допускать образования корочки, чтобы термически обработать блюдо, но не перегреть его», — отметила Разаренова в разговоре с Москвой 24.
Она посоветовала здоровым людям не есть больше 200 граммов шашлыка за один прием пищи. Кроме того, к блюду обязательно надо добавлять зелень и овощи, чтобы мясо лучше усвоилось. Людям с заболеваниями ЖКТ, с повышенным холестерином и при ожирении шашлык противопоказан, заключила диетолог.
Тем временем заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT напомнил, что жарить мясо в черте города можно, но только на специально оборудованных для этого площадках в рамках соблюдения правил пожарной безопасности.
«Как правило, эти зоны уже оснащены всем необходимым: беседка, мангал, ящики для песка, огнетушитель. В каждом городе решается самостоятельно: платные эти площадки или бесплатные. Рядом должны быть вода, песок, соответствующее отдаление от деревьев. Не должно быть режима ЧС или повышенной пожарной опасности», — уточнил юрист.
При этом нельзя жарить шашлыки в городских парках, скверах, а также на балконах, террасах многоквартирных домов, на крышах и во дворах жилых домов. За это предусмотрены штрафы до 20 тысяч рублей.