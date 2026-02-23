«Безопасная доза»: Врач развеяла главные мифы о мужском здоровье

23 февраля 2026, 11:03

Врач Чиркова: мужчинам нужно чаще напоминать о важности их здоровья

Фото: iStock/Yelena Shestakova

Как правило, мужчины не любят ходить к врачам. Однако специалисты утверждают, что это следует делать, ведь необходимо знать, что происходит внутри организма, и какие имеются риски.





Заведующая центром здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова в беседе с «Радио 1» заявила, что самые опасные враги мужчин — вредные привычки. Причем курение лидирует с огромным отрывом.





«Около 600 000 человек в год в мире умирают от наркотиков, 2 миллиона человек — от последствий употребления алкоголя, и 8 миллионов умирают от последствий табакокурения», — привела шокирующие цифры специалист, добавляя, что электронные сигареты не спасают, а лишь усугубляют ситуацию, вызывая «попкорновую болезнь».

«Любимому автомобилю вы делаете техосмотр? Вот и себе нужно делать. Особое внимание после 40 лет — предстательной железе», — призвала Чиркова.