Россиянка чуть не лишилась печени из-за пристрастия к БАДам

20 февраля 2026, 12:36

Жительница Карелии два года принимала БАДы и столкнулась с поражением печени

Фото: Istock/supitchamcsdam

В Карелии бесконтрольный приём биологически активных добавок едва не стоил женщине здоровья. О случае из своей практики в личном блоге рассказал терапевт Беломорской центральной районной больницы Максим Фёдоров.





Фёдоров сообщил, что осенью к нему пришла пациентка с высоким уровнем ферментов, указывающих на повреждение печени. В ходе беседы выяснилось, что женщина два года ежедневно принимала пять-шесть разных добавок, включая витамин D, магний и витамины группы В.



Врач пояснил, что именно длительный приём этих средств спровоцировал нарушение работы печени. После отмены БАДов и алкоголя показатели пришли в норму.

«Сразу скажу: дело не только в самих БАДах. Конечно, могли сыграть роль и другие факторы, оказывающие на печень негативное влияние. Но БАДы — тоже не игрушка. А вот об этом мы часто забываем. Принимать их нужно с умом», — подчеркнул Фёдоров.