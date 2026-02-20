Нарколог Холдин предупредил о гибельном влиянии алкоголя на здоровье мужчин

20 февраля 2026, 12:56

оригинал Фото: istockphoto.com/cagkansayin

Мужчины нередко употребляют спиртные напитки, что снять стресс и почувствовать себя лучше. Однако этот способ «лечения» может разрушить и ментальное, и физическое здоровье. Об этом предупредил психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.





Алкоголь действительно позволяет какое-то время не думать о проблемах, но потом за это приходится платить слишком высокую цену. Под удар попадают сердечно-сосудистая система, мозг и печень.





«Из-за того, что повышается нагрузка на сердечную мышцу, начинаются скачки давления, а в главном фильтре организма — печени — алкоголь может спровоцировать жировое перерождение клеток, что чревато смертельно опасным заболеванием — циррозом. Страдает и нервная система: ухудшается сон, снижается способность к концентрации внимания и усиливается тревога», — рассказал Холдин.