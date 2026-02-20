«Иммунная система пострадает»: Врач объяснила, чем опасен Великий пост

20 февраля 2026, 13:21

Врач Соломатина: Великий пост опасен стрессом

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

В 2026 году Великий пост, который традиционно предшествует Пасхе, продлится семь недель — с 23 февраля по 11 апреля. Этот период предназначен для духовного очищения и единения с Богом.





Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» заявила, что главный враг в Великий пост — стресс.





«Если человек воспринимает пост как тяжелую повинность, в организме начинает вырабатываться кортизол. В этом случае вместо обновления и оздоровления запускаются гены, отвечающие за разрушение. Если мы будем входить в стресс, наша микробиома и иммунная система очень пострадают», — сказала она.

«Подготовка к посту — это как разминка перед спортивным занятием. Нельзя сразу рваться в тяжелый режим, иначе можно "сорваться". Мы должны подготовиться: о чем мы будем думать, что читать, что говорить другим. Если мы проиграем это в голове несколько раз, войти в пост будет легче», — объяснила эксперт.