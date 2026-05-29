«Безопасная порция»: Диетолог рассказал, сколько раз можно есть шпроты без вреда здоровью

29 мая 2026, 12:35

Диетолог Бобровский: шпроты лучше есть один раз в неделю по 30-50 граммов

Любите шпроты? Увы, даже самая качественная банка — это концентратор трёх главных угроз: канцерогенов (бензапирена), соли и трансжиров. При регулярном употреблении они гарантированно поднимут давление, добавят лишний вес и создадут риск онкологии желудочно-кишечного тракта.





Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» рассказал, как часто можно есть шпроты, чтобы не навредить своему организму.





«Лично я ем только по праздникам, хотя очень их люблю. То есть раз в несколько месяцев. Но есть такое понятие — безопасная порция, но она не является медицинской нормой. Для здорового человека — это 30-50 граммов — три-шесть рыбок среднего размера. И лучше один раз в неделю», — сказал он.

«Консервы и любые копчёные продукты имеют очень много соли, избыток которой становится провокатором повышения артериального давления. А это один из самых главных факторов риска инфарктов, инсультов и сердечно-сосудистой патологии», — объяснил он.