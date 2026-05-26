«Вредит печени»: Диетолог назвала неожиданных врагов стройности

Диетолог Говорушко: фрукты и ягоды откладываются в жир и вредят печени
Лето — время ягод и фруктов. Мы привыкли думать, что килограммы клубники и вишни — это исключительно польза и витаминный удар по авитаминозу. Однако специалисты предупреждают: бесконтрольное поедание даров природы может привести к набору веса и серьезному заболеванию печени — жировому гепатозу.
Специалист по снижению веса Виктория Говорушко в беседе с «Радио 1» развеяла миф о безопасных перекусах и объяснила, как правильно подружиться с сезонными продуктами, чтобы не навредить фигуре.
«Фруктоза — это быстрый сахар. В отличие от белого рафинированного сахара, фруктоза не попадает сразу в кровь, она идёт в печень. Если есть много фруктов, этот сахар остаётся в печени в виде жира. Жир проникает в поры печени и замещает собой клетки — это называется жировой гепатоз», — сказала она.
По словам эксперта, если есть фрукты на каждый перекус, то снижения веса не произойдет.
«Когда вы едите ягоды между приемами пищи, они неизбежно отложатся в жир. Лучше есть ягоды и фрукты сразу после еды, после основного приёма пищи. Тогда под перевариванием всего остального, в том числе за счёт клетчатки, мы минимизируем последствия. Два раза в день — вполне себе безопасно», — отметила Говорушко.