«Вредит печени»: Диетолог назвала неожиданных врагов стройности

26 мая 2026, 18:00

Диетолог Говорушко: фрукты и ягоды откладываются в жир и вредят печени

Фото: iStock/Bojsha65

Лето — время ягод и фруктов. Мы привыкли думать, что килограммы клубники и вишни — это исключительно польза и витаминный удар по авитаминозу. Однако специалисты предупреждают: бесконтрольное поедание даров природы может привести к набору веса и серьезному заболеванию печени — жировому гепатозу.





Специалист по снижению веса Виктория Говорушко в беседе с «Радио 1» развеяла миф о безопасных перекусах и объяснила, как правильно подружиться с сезонными продуктами, чтобы не навредить фигуре.





«Фруктоза — это быстрый сахар. В отличие от белого рафинированного сахара, фруктоза не попадает сразу в кровь, она идёт в печень. Если есть много фруктов, этот сахар остаётся в печени в виде жира. Жир проникает в поры печени и замещает собой клетки — это называется жировой гепатоз», — сказала она.