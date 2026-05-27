Диетолог связала привычку пить много кофе с хронической усталостью
Диетолог Элиза Бласкес заявила, что привычка пить больше одной чашки кофе в день может указывать на хроническую усталость организма. Об этом сообщает Hola.
По словам специалистки, к такому состоянию могут приводить дефицит сна, неправильное питание, стресс, чрезмерная умственная нагрузка, дисбаланс кортизола, нехватка витаминов и минералов, а еще нарушение обмена веществ.
Бласкес отметила, что кофе на время помогает взбодриться, но не решает эти проблемы. Она предупредила, что напиток может запускать замкнутый круг. Человек пьет больше кофе, сон ухудшается, дневная усталость усиливается, и потребность в новой стимуляции растет.
