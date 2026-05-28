«Онкологические риски»: Диетолог назвал главную опасность шпрот

28 мая 2026, 17:45

Диетолог Бобровский: шпроты могут привести к онкологическим заболеваниям

Шпроты — это не просто ностальгический символ советского праздничного стола, но и продукт, вызывающий споры диетологов. Чем полезны эти маленькие рыбки, какую пользу для костей и сердечно-сосудистой системы они могут дать? Многие утверждают, что этот продукт ускоряет износ сосудов, повышает риск тромбозов и других сердечно-сосудистых заболеваний.





Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил: говорить о том, что шпроты будут провокатором тромба или тромбоза, не совсем верно.





«Но провоцировать сердечно-сосудистые заболевания они могут. Хотя с точки зрения кардиологии, это полезный продукт: есть Омега-3, витамин D, кальций, белок», — сказал он.

«Самое страшное там — соль. Консервы и любые копчёные продукты имеют очень много соли, избыток которой становится провокатором артериального давления. А это один из самых главных факторов риска инфарктов, инсультов и сердечно-сосудистой патологии», — объяснил он.

«А это уже онкологические риски, общая токсическая нагрузка. И, конечно же, высокая калорийность из-за огромного количества масла. А это риск избыточной массы тела, метаболического синдрома. А дальше может развиться гипертония и жировой гепатоз печени», — отметил диетолог.