«Онкологические риски»: Диетолог назвал главную опасность шпрот
Шпроты — это не просто ностальгический символ советского праздничного стола, но и продукт, вызывающий споры диетологов. Чем полезны эти маленькие рыбки, какую пользу для костей и сердечно-сосудистой системы они могут дать? Многие утверждают, что этот продукт ускоряет износ сосудов, повышает риск тромбозов и других сердечно-сосудистых заболеваний.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил: говорить о том, что шпроты будут провокатором тромба или тромбоза, не совсем верно.
«Но провоцировать сердечно-сосудистые заболевания они могут. Хотя с точки зрения кардиологии, это полезный продукт: есть Омега-3, витамин D, кальций, белок», — сказал он.
По словам эксперта, все зависит от приготовления рыбы.
«Самое страшное там — соль. Консервы и любые копчёные продукты имеют очень много соли, избыток которой становится провокатором артериального давления. А это один из самых главных факторов риска инфарктов, инсультов и сердечно-сосудистой патологии», — объяснил он.
Бобровский добавил, что опасно само копчение, при котором могут образовываться так называемые ароматические углеводороды, включая бензоперен.
«А это уже онкологические риски, общая токсическая нагрузка. И, конечно же, высокая калорийность из-за огромного количества масла. А это риск избыточной массы тела, метаболического синдрома. А дальше может развиться гипертония и жировой гепатоз печени», — отметил диетолог.