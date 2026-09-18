«Безопасная среда»: Кинолог объяснил, зачем собаке режим

18 сентября 2026, 12:53

Кинолог Голубев: режим для собаки является безопасной средой

Фото: Istock/BrianAJackson

Часто звучит предостережение, что собакам необходим режим дня как маленьким детям. Подъём, кормление, прогулки – желательно в одно время. Но не является ли это очеловечиванием животных? Почему распорядок так важен и что будет, если он отсутствует?





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что это не является очеловечиванием, а прямо наоборот: собаки – не люди, и именно потому им нужен режим. Для питомцев это не скучная обязанность, а безопасная среда.





«У людей в этом плане всё более гибко, хотя и нам определенный распорядок дня тоже не помешает», — отметил он.

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«Конечно, вам не нужно бегать с секундомером и делать всё строго по часам. Разница в час не столь критична. Важнее последовательность. Даже если вы проспали, спокойно придерживайтесь привычного распорядка дня. Не меняйте прогулку и завтрак местами. Бывают, безусловно, и исключения из правил: если питомец болен, плохо себя чувствует, на улице штормовая погода, прогулки можно отложить. Как только всё наладится, возвращайте привычный распорядок дня», — добавил кинолог.