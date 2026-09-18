«Безопасная среда»: Кинолог объяснил, зачем собаке режим
Кинолог Голубев: режим для собаки является безопасной средой
Часто звучит предостережение, что собакам необходим режим дня как маленьким детям. Подъём, кормление, прогулки – желательно в одно время. Но не является ли это очеловечиванием животных? Почему распорядок так важен и что будет, если он отсутствует?
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что это не является очеловечиванием, а прямо наоборот: собаки – не люди, и именно потому им нужен режим. Для питомцев это не скучная обязанность, а безопасная среда.
«У людей в этом плане всё более гибко, хотя и нам определенный распорядок дня тоже не помешает», — отметил он.
Влияние на гормоныУ собак тоже есть циркадные ритмы, и они достаточно жестко привязаны к предсказуемости. Когда собака завтракает примерно в одно и то же время, организм уже начинает заранее вырабатывать ферменты для переваривания пищи. Если вы кормите непоследовательно, в разное время, собака находится в режиме постоянного ожидания. Это напрямую влияет на работу организма, со временем ведет даже к гастритам и другим нарушениям ЖКТ.
Влияние на психикуСтабильный распорядок дня дает собаке чувство предсказуемости, а значит, безопасности. Она доверяет хозяину, ей не нужно думать, как выжить и добыть пищу. Когда вы начинаете гулять в разное время, вы теряете контроль над ситуацией. Питомец не воспринимает вас как надежного друга и пытается посильно брать управление на себя: приносить поводок, скрестись около двери, подсказывать, что ей нужно. Такой постоянный контроль приводит к хроническому стрессу.
Зависимость от туалетаЭто самый критичный момент. Если вы задерживаете выгул, собака вынуждена терпеть. Постоянное сдерживание приводит к слабому тонусу сфинктеров. В будущем это даже чревато недержанием у пожилых особей.
«Конечно, вам не нужно бегать с секундомером и делать всё строго по часам. Разница в час не столь критична. Важнее последовательность. Даже если вы проспали, спокойно придерживайтесь привычного распорядка дня. Не меняйте прогулку и завтрак местами. Бывают, безусловно, и исключения из правил: если питомец болен, плохо себя чувствует, на улице штормовая погода, прогулки можно отложить. Как только всё наладится, возвращайте привычный распорядок дня», — добавил кинолог.
По словам собеседника, если у собаки хроническое заболевание, необходимо составить с ветеринарным врачом для него свое расписание. В большинстве случаев даже тяжело больным животным нужен выход на улицу, просто часы и нагрузка сокращаются, уступая место отдыху.