«Смертность достигает 100%»: Россиянам рассказали о скрытой угрозе после нападения собаки

31 августа 2026, 16:21

Охотник Латыш: после нападения бродячей собаки нужно ставить уколы от бешенства

Фото: iStock/tverkhovinets

Самое страшное при встрече с агрессивной собакой — это не всегда сам укус. Часто люди, отмахавшись палкой или отсидевшись на дереве, считают инцидент исчерпанным. Но специалисты бьют тревогу: даже легкая царапина от клыков может стать приговором, если не принять меры в ближайшие часы.





Эксперт по охоте и рыбалке Евгений Латыш в беседе с «Радио 1» заявил, что даже если собака лишь слегка прикусила, а зубы только соприкоснулись с кожей, счет идет на часы.





«Если вас укусила собака или даже просто прикусила, — надо обязательно обратиться в больницу. Сразу после касания идете в травмпункт, в любой медицинский пункт. Вас там направят дальше», — подчеркнул он.

«Собака может быть бешеной. У бешенства инкубационный период составляет несколько недель, и начинать его лечить надо заранее. Если сразу обратиться, там колют специальные уколы, и проблем с организмом не будет. Если промедлить — это разовьется в большую болезнь», — отметил Латыш.

«Вызывайте экстренные службы. Можно позвонить в 112, вас перенаправят. Сообщите точный адрес: в таком-то месте была замечена стая или агрессивная собака», — призвал собеседник.