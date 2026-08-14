«Появляются заболевания суставов»: Кинологи рассказали, как возраст влияет на дрессировку собаки

14 августа 2026, 12:41

Кинолог Голубев: дрессировка собаки зависит от ее состояния здоровья

Фото: iStock/PavelRodimov

Распространенное мнение о том, что возрастную собаку уже невозможно обучить новым командам и привычкам, не соответствует действительности. Эксперты Российской кинологической федерации отмечают: способность к обучению сохраняется у собаки на протяжении всей жизни. При грамотном подходе питомец может освоить новые навыки даже в пожилом возрасте, хотя процесс обучения будет отличаться от занятий с молодыми животными.





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что возраст сам по себе не является препятствием для обучения. Но важно понимать, что пожилой собаке может понадобиться больше времени на освоение новых навыков, более короткие занятия и учет состояния здоровья.





«Терпение, последовательность и уважение к возможностям питомца позволяют добиться отличных результатов в любом возрасте. Более того, регулярные интеллектуальные нагрузки помогают собаке дольше сохранять активность и качество жизни», – отметил он.

Учитывайте состояние здоровья

Сделайте занятия короткими, но регулярными

Используйте только положительное подкрепление

Тренируйте не только тело, но и мозг