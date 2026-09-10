«Приводит к смерти»: Ветеринар напомнил, какие прививки обязательно нужны собакам и кошкам

10 сентября 2026, 16:32

Ветеринар Цыплёнков: главная угроза для собак и кошек — бешенство

Фото: iStock/Rabizo

В Московской области продолжается кампания по обязательной регистрации и чипированию домашних животных. Однако не менее важная часть ответственного содержания питомца — своевременная вакцинация. Какие прививки необходимы собакам и кошкам и почему бешенство остаётся главной угрозой?





Ветеринар Евгений Цыплёнков в беседе с «Радио 1» заявил, что бешенство — главная угроза.





«Бешенство — болезнь действительно смертельно и неизлечимо. Нужно привить и быть спокойным», — сказал он.

«А дальше есть такие болезни, которые не совсем смертельные, но вызывают много неприятностей: парагрипп, аденовирусы и так далее. Поэтому сейчас появляются комплексные вакцины, которые спасают жизнь нашим собакам сразу от нескольких болезней», — объяснил Цыплёнков.