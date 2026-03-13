«Безопасность превыше всего»: Россиянам рассказали, почему отключения интернета в Москве стали новой реальностью
Жители столицы вновь столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета. Как сообщалось ранее, в некоторых районах Москвы и Санкт-Петербурга были доступны только ресурсы из так называемых «белых списков», утвержденных Минцифры осенью прошлого года. В Кремле ситуацию прокомментировали лаконично: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал ограничения с обеспечением безопасности граждан.
Генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков в беседе с «Радио 1» подтвердил, что происходящее — это не временные сбои, а часть системной политики.
По словам эксперта, несмотря на то, что специальные списки ресурсов создавались именно для бесперебойной работы в условиях ограничений, на практике они сработали неидеально.
«Белые списки, которые сделаны специально для работы в условиях ограничений, как жаловались некоторые москвичи, не работали в полной мере. Вот это, наверное, вызывает определённое беспокойство, потому что они специально были сделаны для того, чтобы обеспечить качественную работу банковских структур, маркетплейсов. Если вы хотите забрать заказ, заказать такси и другие какие-то вещи», — отметил Кусков.
При этом он подчеркнул, что проблема, скорее всего, носит технический характер, вызванный масштабом блокировок. В некоторых городах «белые списки» отработали штатно, тогда как в Москве, где нагрузка максимальна, произошли сбои. Эксперт выразил надежду, что в будущем, когда количество блокировок будет только расти, работа этих списков будет отлажена качественнее.
Обсуждая возможное расширение «белых списков», Денис Кусков привел примеры сервисов, отсутствие которых в перечне разрешенных ресурсов вызывает наибольшее недовольство граждан. Отвечая на вопрос о возможной блокировке Telegram и других мессенджеров, эксперт был сдержан в прогнозах, но дал понять, что быстрого решения конфликта ждать не стоит.
«Пока улучшение не предвидится, поэтому люди сейчас активно подключаются к проводному интернету, чтобы всё-таки иметь возможность через Wi-Fi дома и на работе выходить в эфир. Кто-то в процессе движения старается подключиться к точкам Wi-Fi в кафе, чтобы построить маршрут или положить деньги на счёт, если есть проблемы с работой белых списков», — резюмировал собеседник.