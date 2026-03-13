«Безопасность превыше всего»: Россиянам рассказали, почему отключения интернета в Москве стали новой реальностью

13 марта 2026, 18:43

Аналитик Кусков: чтобы не было проблем с интернетом, стоит подключаться к Wi-Fi

Фото: iStock/Tippapatt

Жители столицы вновь столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета. Как сообщалось ранее, в некоторых районах Москвы и Санкт-Петербурга были доступны только ресурсы из так называемых «белых списков», утвержденных Минцифры осенью прошлого года. В Кремле ситуацию прокомментировали лаконично: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал ограничения с обеспечением безопасности граждан.





Генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков в беседе с «Радио 1» подтвердил, что происходящее — это не временные сбои, а часть системной политики.



По словам эксперта, несмотря на то, что специальные списки ресурсов создавались именно для бесперебойной работы в условиях ограничений, на практике они сработали неидеально.





«Белые списки, которые сделаны специально для работы в условиях ограничений, как жаловались некоторые москвичи, не работали в полной мере. Вот это, наверное, вызывает определённое беспокойство, потому что они специально были сделаны для того, чтобы обеспечить качественную работу банковских структур, маркетплейсов. Если вы хотите забрать заказ, заказать такси и другие какие-то вещи», — отметил Кусков.

«Пока улучшение не предвидится, поэтому люди сейчас активно подключаются к проводному интернету, чтобы всё-таки иметь возможность через Wi-Fi дома и на работе выходить в эфир. Кто-то в процессе движения старается подключиться к точкам Wi-Fi в кафе, чтобы построить маршрут или положить деньги на счёт, если есть проблемы с работой белых списков», — резюмировал собеседник.