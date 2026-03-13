В России супруги три года устраивали подставные ДТП ради страховки
В Приморском крае задержали супружескую пару, подозреваемую в организации подставных ДТП. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.
По версии следствия, с апреля 2021 по август 2024 года злоумышленники намеренно создавали аварийные ситуации и провоцировали столкновения, а затем оформляли документы и подавали их в страховые компании. Всего известно о 27 эпизодах мошенничества, общий ущерб от которых превысил пять миллионов рублей.
При обыске у фигурантов изъяли четыре автомобиля, которые могли использоваться для инсценировок. Женщина находится под подпиской о невыезде, а мужчину заключили под стражу. В отношении них возбудили уголовные дела о мошенничестве в сфере страхования. Теперь супругам грозит до 10 лет колонии.
