В России супруги три года устраивали подставные ДТП ради страховки

13 марта 2026, 12:56

В Приморье супруги за три года инсценировали 27 ДТП ради страховки

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Приморском крае задержали супружескую пару, подозреваемую в организации подставных ДТП. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.