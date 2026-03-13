В Госдуме предложили вернуть в российские города таксофонные будки
В Госдуме предложили вернуть в российские города таксофонные будки. Инициатива связана с ограничениями связи и перебоями в работе интернета.
С такой идеей выступил депутат от партии «Единая Россия» Игорь Антропенко. В разговоре с ТАСС он предложил модернизировать таксофоны и обеспечить их доступом в интернет, чтобы граждане могли пользоваться связью даже в периоды отключений.
По словам парламентария, подобная инфраструктура позволит людям оставаться на связи в экстренных ситуациях. Он отметил, что современные таксофонные будки могли бы выполнять не только функцию телефонной связи, но и обеспечивать доступ к интернету.
Антропенко подчеркнул, что жители приграничных регионов России уже длительное время живут в условиях ограничений связи. По его мнению, для них подобные решения особенно актуальны.
При этом депутат отметил, что в крупных городах, включая Москву, подобные ограничения воспринимаются сложнее. Он объяснил это тем, что многие административные центры и государственные структуры сосредоточены именно в столице.
