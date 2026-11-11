«Безжизненный слепок»: Россиянам рассказали, как научиться принимать себя без фильтров и в неудачном ракурсе

11 ноября 2026, 14:43

Актриса Исаева: чтобы принимать себя без фильтров, нужно перестать сравнивать

Фото: istockphoto/grinvalds

Мы привыкли, что правильный свет, удачный ракурс и «рабочая сторона» решают всё. Но фильтры — это уже не просто цифровой макияж. Это виртуальная маска в реальном времени, которую мы надеваем автоматически, даже не замечая. Мы так старательно сглаживаем свои тени, что забываем: именно они придают лицу объем и делают его живым.





Супермодель, телеведущая, актриса Мария Исаева в беседе с «Радио 1» отметила, что научиться нравиться себе без фильтров можно только с помощью возвращения к оригиналу.





«Перестаньте сравнивать свое трехмерное, живое, дышащее отражение с какой-то двухмерной отретушированной картинкой. Это как сравнить живое струящееся шелковое платье от кутюр с его жестким пластиковым манекеном», — сказала она.

«Нужно найти красоту в своей уникальности. Сейчас в моде живая, необработанная аутентичность. Морщинка, когда вы искренне смеетесь. Легкая асимметрия губ, которая делает вашу улыбку узнаваемой. Это ваши фирменные уникальные акценты. Именно они делают вас не просто красивой, а запоминающейся», — объяснила собеседница.