«Безжизненный слепок»: Россиянам рассказали, как научиться принимать себя без фильтров и в неудачном ракурсе
Актриса Исаева: чтобы принимать себя без фильтров, нужно перестать сравнивать
Мы привыкли, что правильный свет, удачный ракурс и «рабочая сторона» решают всё. Но фильтры — это уже не просто цифровой макияж. Это виртуальная маска в реальном времени, которую мы надеваем автоматически, даже не замечая. Мы так старательно сглаживаем свои тени, что забываем: именно они придают лицу объем и делают его живым.
Супермодель, телеведущая, актриса Мария Исаева в беседе с «Радио 1» отметила, что научиться нравиться себе без фильтров можно только с помощью возвращения к оригиналу.
«Перестаньте сравнивать свое трехмерное, живое, дышащее отражение с какой-то двухмерной отретушированной картинкой. Это как сравнить живое струящееся шелковое платье от кутюр с его жестким пластиковым манекеном», — сказала она.
Эксперт добавила, что в этом сравнении — суть проблемы. Фильтр показывает нам не нас, а гладкий, безжизненный слепок. Он убирает не «недостатки», а саму жизнь: микрорельеф кожи, игру света на скулах, тени, которые появляются, когда мы улыбаемся или хмуримся. Лицо на экране становится плоским — красивым по стандарту, но чужим.
«Нужно найти красоту в своей уникальности. Сейчас в моде живая, необработанная аутентичность. Морщинка, когда вы искренне смеетесь. Легкая асимметрия губ, которая делает вашу улыбку узнаваемой. Это ваши фирменные уникальные акценты. Именно они делают вас не просто красивой, а запоминающейся», — объяснила собеседница.