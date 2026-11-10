Психолог назвала главные различия привязанности и зависимости в отношениях
Созависимость в романтических отношениях часто уходит корнями в детство: человек, у которого не сформировалась надежная привязанность со значимыми взрослыми, во взрослом возрасте начинает искать опору в партнере. При этом сильные эмоции и эмоциональные качели легко принять за глубину чувств, хотя о качестве отношений они ничего не говорят.
Психолог Центра помощи в сфере ментального здоровья «Дорога возможностей» Мария Тодорова в беседе с «Известиями» рассказала, что с точки зрения теории привязанности созависимость может формироваться у человека, у которого нет внутренней опоры. В результате во взрослом возрасте он начинает искать эту опору в другом: ему кажется, что без партнера он не справится, что именно отношения должны давать ощущение безопасности, стабильности и собственной ценности.
«Здесь проходит главная граница между здоровой привязанностью и зависимостью. В здоровых отношениях я хочу быть с человеком, потому что мне с ним хорошо, у нас есть общие интересы, ценности, планы. Но при этом моя жизнь не рушится, если его временно нет рядом, мое настроение и самооценка не определяются исключительно его поведением. У меня остается собственная жизнь, интересы, друзья, цели», — отметила Тодорова.
При созависимости человек словно теряет себя: его эмоциональное состояние полностью зависит от партнера — от того, написал ли он, позвонил ли, как посмотрел, что сказал. Он постоянно нуждается во внешнем подтверждении того, что его любят и не бросят.
«Интенсивность эмоций очень легко принять за глубину чувств. Но сильные переживания сами по себе ничего не говорят о качестве отношений», — подчеркнула эксперт.
Бабочки в животе, эмоциональные всплески и постоянные мысли о человеке могут быть связаны с влюбленностью, новизной, неопределенностью и даже тревогой, отмечает Тодорова. Иногда именно эмоциональные качели создают ощущение невероятно сильной связи: после отдаления партнера наступает примирение, человек испытывает облегчение и воспринимает его как огромное счастье. Но это необязательно любовь или близость. Первые яркие эмоции со временем проходят, а отношения должны опираться на нечто более устойчивое.
Чтобы не раствориться в партнере, психолог советует сохранять собственную жизнь и не делать отношения единственным источником положительных эмоций: продолжать заниматься тем, что интересно, поддерживать дружеские связи, иметь собственные цели и планы. Важно также учиться выдерживать дистанцию и не воспринимать каждое отсутствие внимания как угрозу отношениям.
«Разговоры о том, насколько глубоко человек влюблен и насколько сильные эмоции он испытывает, не всегда имеют большое значение для долгосрочных отношений. Бабочки в животе проходят», — заключила Тодорова.
По ее словам, дальше остаются связь, общность интересов, ценности, взаимное уважение и способность быть рядом, не теряя собственной личности. Именно на этом строится крепкая семья.