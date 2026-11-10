Психолог назвала главные различия привязанности и зависимости в отношениях

10 ноября 2026, 13:31

Психолог Тодорова: человек теряет себя в созависимых отношениях

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Созависимость в романтических отношениях часто уходит корнями в детство: человек, у которого не сформировалась надежная привязанность со значимыми взрослыми, во взрослом возрасте начинает искать опору в партнере. При этом сильные эмоции и эмоциональные качели легко принять за глубину чувств, хотя о качестве отношений они ничего не говорят.





Психолог Центра помощи в сфере ментального здоровья «Дорога возможностей» Мария Тодорова в беседе с «Известиями» рассказала, что с точки зрения теории привязанности созависимость может формироваться у человека, у которого нет внутренней опоры. В результате во взрослом возрасте он начинает искать эту опору в другом: ему кажется, что без партнера он не справится, что именно отношения должны давать ощущение безопасности, стабильности и собственной ценности.





«Здесь проходит главная граница между здоровой привязанностью и зависимостью. В здоровых отношениях я хочу быть с человеком, потому что мне с ним хорошо, у нас есть общие интересы, ценности, планы. Но при этом моя жизнь не рушится, если его временно нет рядом, мое настроение и самооценка не определяются исключительно его поведением. У меня остается собственная жизнь, интересы, друзья, цели», — отметила Тодорова.

«Интенсивность эмоций очень легко принять за глубину чувств. Но сильные переживания сами по себе ничего не говорят о качестве отношений», — подчеркнула эксперт.

«Разговоры о том, насколько глубоко человек влюблен и насколько сильные эмоции он испытывает, не всегда имеют большое значение для долгосрочных отношений. Бабочки в животе проходят», — заключила Тодорова.