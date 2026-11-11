Психолог назвала методы, которые позволят избежать импульсивных покупок
Частая причина неконтролируемых покупок — накопившаяся усталость, но с этой проблемой можно справиться самостоятельно. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала психолог Наталья Керре.
Она объяснила, что склонность покупать всё подряд связана с нехваткой отдыха и быстрого дофамина, который человек пытается получить через шопинг. Чтобы покупки не оставались единственным источником радости, Керре советует разнообразить досуг.
Ещё один способ избежать лишних трат — пауза перед покупкой. Психолог рекомендует дать себе сутки, а лучше двое: за это время около 80% желанных приобретений перестают казаться необходимыми. Кроме того, помогают финансовые ограничения. Например, использование только наличных или строго фиксированной суммы на карте.
Также Керре советует привлекать к покупкам рассудительных спутников, которые могут вовремя остановить от необдуманной траты.Ещё один хороший метод, помогающий контролировать себя, — наполнение корзины на маркетплейсе без оформления заказа.
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