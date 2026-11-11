Психолог назвала методы, которые позволят избежать импульсивных покупок

11 ноября 2026, 01:58

Психолог Керре: Пауза перед покупкой поможет справиться с неконтролируемым шопингом

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Частая причина неконтролируемых покупок — накопившаяся усталость, но с этой проблемой можно справиться самостоятельно. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала психолог Наталья Керре.