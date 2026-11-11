Психолог в день шоппинга рассказала, как оградить себя от импульсивных покупок
Всемирный день шопинга, который отмечается 11 ноября, нередко становится поводом для незапланированных покупок. Однако желание приобрести новую вещь может быть связано не с реальной потребностью, а с попыткой справиться со скукой, тревогой или плохим настроением. Как отличить осознанный шопинг от эмоциональных трат и не попасться на маркетинговые уловки, рассказала клинический психолог и КПТ-терапевт Анастасия Хелемеля.
В беседе с «Известиями» специалист отметила, что проблема возникает, когда покупки становятся основным способом регулирования эмоций. Такое поведение может перерасти в компульсивный шопинг: приобретения приносят временное облегчение, но впоследствии вызывают чувство вины, стыд и финансовые трудности.
Чтобы избежать импульсивных расходов, психолог советует перед покупкой сделать паузу и оценить, действительно ли необходим товар, какую задачу он решит и вписывается ли его стоимость в привычный бюджет. Также стоит задуматься, приобрели бы вы эту вещь без скидки и будете ли пользоваться ею спустя неделю, когда первоначальное воодушевление пройдет.
Отдельное внимание Хелемеля призвала уделять маркетинговым уловкам. Например, продавцы могут искусственно завышать первоначальную стоимость товара, создавая впечатление значительной экономии. Чтобы проверить реальную выгоду, стоит изучать историю изменения цен с помощью специальных сервисов и сравнивать предложения разных магазинов.
Психолог подчеркнула, что настоящая скидка выгодна только тогда, когда товар действительно подешевел и необходим покупателю. Если же желание приобрести вещь продиктовано исключительно акцией, речь идет не об экономии, а о дополнительных расходах.
При этом специалист не рекомендует ругать себя за случайные ненужные покупки. Вместо самокритики полезнее проанализировать причины такого решения и в следующий раз задать себе вопрос: «Мне это действительно нужно?»
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