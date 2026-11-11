Психолог в день шоппинга рассказала, как оградить себя от импульсивных покупок

11 ноября 2026, 13:41

Психолог Хелемеля: покупки не должны быть способом справиться со скукой

Фото: iStock/Maksym Belchenko

Всемирный день шопинга, который отмечается 11 ноября, нередко становится поводом для незапланированных покупок. Однако желание приобрести новую вещь может быть связано не с реальной потребностью, а с попыткой справиться со скукой, тревогой или плохим настроением. Как отличить осознанный шопинг от эмоциональных трат и не попасться на маркетинговые уловки, рассказала клинический психолог и КПТ-терапевт Анастасия Хелемеля.