«Бич современного времени»: Врач рассказала, какие болезни всё чаще находят у школьников на профосмотрах

17 сентября 2026, 11:45

Врач Морозова: близорукость, ожирение, кариес все чаще выявляются у детей

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Плановые медицинские осмотры в детских учреждениях всё чаще превращаются в способ выявить скрытые проблемы, которые долгое время оставались без внимания. Результаты таких проверок заставляют серьёзно задуматься о том, что происходит с детьми вне стен больницы.





Заведующая отделением организации медицинской помощи несовершеннолетним Красногорской клинической больницы Юлия Морозова в беседе с «Радио 1» рассказала, что близорукость, ожирение, кариес и анемия — диагнозы, которые всё чаще выявляют у детей во время плановых профилактических осмотров.





«На первом месте по числу выявленных патологий — проблемы со зрением. Серьёзную тревогу вызывает и эндокринология. Как много детей сейчас с лишним весом, не побоюсь этого слова, с ожирением. Это бич современного времени. Нынешние дети ведут малоподвижный образ жизни, много времени проводят на уроках, потом приходят домой, делают уроки. К тому же неправильное питание, огромное количество перекусов — всё это ведёт к накоплению жира и образованию лишнего веса», — подчеркнула Морозова.

«Травматолог-ортопед фиксирует нарушения осанки и плоскостопие, стоматолог — кариес, причём не только на постоянных, но и на молочных зубах. Анализ крови выявляет анемии, связанные с дефицитом питательных веществ в рационе. УЗИ-диагностика иногда приводит к неожиданным результатам», — объяснила Морозова.