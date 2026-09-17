«Бич современного времени»: Врач рассказала, какие болезни всё чаще находят у школьников на профосмотрах
Врач Морозова: близорукость, ожирение, кариес все чаще выявляются у детей
Плановые медицинские осмотры в детских учреждениях всё чаще превращаются в способ выявить скрытые проблемы, которые долгое время оставались без внимания. Результаты таких проверок заставляют серьёзно задуматься о том, что происходит с детьми вне стен больницы.
Заведующая отделением организации медицинской помощи несовершеннолетним Красногорской клинической больницы Юлия Морозова в беседе с «Радио 1» рассказала, что близорукость, ожирение, кариес и анемия — диагнозы, которые всё чаще выявляют у детей во время плановых профилактических осмотров.
«На первом месте по числу выявленных патологий — проблемы со зрением. Серьёзную тревогу вызывает и эндокринология. Как много детей сейчас с лишним весом, не побоюсь этого слова, с ожирением. Это бич современного времени. Нынешние дети ведут малоподвижный образ жизни, много времени проводят на уроках, потом приходят домой, делают уроки. К тому же неправильное питание, огромное количество перекусов — всё это ведёт к накоплению жира и образованию лишнего веса», — подчеркнула Морозова.
По словам эксперта, таких детей берут на контроль: формируется бригада из медсестры и врача, которые будут брать анализ крови на холестерин экспресс-методом.
«Травматолог-ортопед фиксирует нарушения осанки и плоскостопие, стоматолог — кариес, причём не только на постоянных, но и на молочных зубах. Анализ крови выявляет анемии, связанные с дефицитом питательных веществ в рационе. УЗИ-диагностика иногда приводит к неожиданным результатам», — объяснила Морозова.
Она отметила, что ответственность за здоровье детей лежит прежде всего на родителях.