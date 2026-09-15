Красногорский терапевт рассказал, когда после ночных судорог икр пора к врачу
Ночные судороги в икроножных мышцах – одна из самых распространённых жалоб, с которыми обычно обращаются к терапевтам и неврологам. В чём причины такого явления, рассказал терапевт Красногорской клинической больницы Даниил Сушков.
Одна из главных гипотез состоит в том, что во время сна икроножная мышца находится в укороченном состоянии.
«Стопа расслаблена и слегка опущена, что повышает вероятность её внезапного непроизвольного сокращения. У здоровых людей провоцировать судороги могут мышечное переутомление после непривычной нагрузки, обезвоживание, особенно в жару или при активном потоотделении, неудобная поза во сне, длительное сидение днём или переохлаждение ног», – перечислил Сушков.Единичные эпизоды – не повод для беспокойства. Но если судороги возникают чаще двух раз в неделю, постоянно будят среди ночи и повторяются несколько недель подряд, это повод обратиться к врачу.
Регулярность эпизодов может указывать на сосудистую патологию, эндокринное нарушение или побочное действие лекарств. Кроме того, признана связь ночных судорог с нехваткой электролитов. При этом пить магний, калий и кальций на всякий случай не имеет смысла. Для начала нужно сдать анализы крови.
Что касается действий прямо во время судороги, нужно потянуть носок стопы на себя.
«Сядьте или лягте, выпрямите ногу и плавно тяните пальцы на себя. Это растянет сокращённую мышцу и снимет спазм. Затем помассируйте икру мягкими круговыми движениями, слегка разотрите и пощипайте мышцу до исчезновения боли. Приложите тепло грелку, тёплое полотенце или разотрите ногу руками. Это улучшает кровоток и ускоряет восстановление. Попробуйте встать и сделать шаг. А вот ходить и тем более бегать не стоит: велик риск повреждения спазмированных мышечных волокон», – объяснил терапевт.Тревогу должно вызвать, если вместе с судорогами ощущаются онемение и слабость в ногах, кожа становится бледной или синюшной, появляются отёки и тяжесть в ногах, приступы сопровождаются одышкой, болью в груди, а спазмы распространяются на другие мышцы. При таких симптомах важно обратиться за квалифицированной помощью. Терапевт направит на анализы, а затем – к неврологу или эндокринологу.