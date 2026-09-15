Красногорский терапевт рассказал, когда после ночных судорог икр пора к врачу

15 сентября 2026, 16:49

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Ночные судороги в икроножных мышцах – одна из самых распространённых жалоб, с которыми обычно обращаются к терапевтам и неврологам. В чём причины такого явления, рассказал терапевт Красногорской клинической больницы Даниил Сушков.





Одна из главных гипотез состоит в том, что во время сна икроножная мышца находится в укороченном состоянии.

«Стопа расслаблена и слегка опущена, что повышает вероятность её внезапного непроизвольного сокращения. У здоровых людей провоцировать судороги могут мышечное переутомление после непривычной нагрузки, обезвоживание, особенно в жару или при активном потоотделении, неудобная поза во сне, длительное сидение днём или переохлаждение ног», – перечислил Сушков.

«Сядьте или лягте, выпрямите ногу и плавно тяните пальцы на себя. Это растянет сокращённую мышцу и снимет спазм. Затем помассируйте икру мягкими круговыми движениями, слегка разотрите и пощипайте мышцу до исчезновения боли. Приложите тепло грелку, тёплое полотенце или разотрите ногу руками. Это улучшает кровоток и ускоряет восстановление. Попробуйте встать и сделать шаг. А вот ходить и тем более бегать не стоит: велик риск повреждения спазмированных мышечных волокон», – объяснил терапевт.