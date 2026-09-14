Подмосковный педиатр призвала родителей сделать профосмотры привычкой для детей

14 сентября 2026, 23:20

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Такие неинфекционные заболевания, как сердечно-сосудистые, эндокринные и дыхательные, напрямую связаны с образом жизни. Задача родителей – заложить фундамент профилактики в детстве. Об этом заявила главный педиатр Московской области, директор НИКИ детства Нисо Одинаева.





По её словам, важно не только вовремя проходить осмотры врачей, но и беседовать с детьми о важности сбалансированного питания, физической активности, об опасных для жизни увлечениях.

«Неинфекционные заболевания требуют долгосрочного, а иногда и пожизненного наблюдения. Поэтому принципиальное значение имеет обеспечение безопасности на всех этапах – от первичного скрининга и точной диагностики до лечения и реабилитации. Этот призыв адресован родителям. Своевременная постановка диагноза крайне важна для скорого начала лечения, предотвращения осложнений и улучшения исходов. Важно с самого детства привить ребенку понимание: визит к врачу – не повод для страха, а важная часть заботы о себе», – отметила Одинаева.