Врач назвала причины ночных кошмаров

17 сентября 2026, 05:39

Врач Магомедова: ночные кошмары могут быть вызваны неровным дыханием и стрессом

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Причиной ночных кошмаров нередко становятся неврологические и сомнологические нарушения — в том числе расстройства дыхания во сне, а также стресс и нервное напряжение. Об этом РИА Новости рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии Дагестанского государственного медуниверситета Карема Магомедова.