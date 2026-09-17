Врач назвала причины ночных кошмаров
Причиной ночных кошмаров нередко становятся неврологические и сомнологические нарушения — в том числе расстройства дыхания во сне, а также стресс и нервное напряжение. Об этом РИА Новости рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии Дагестанского государственного медуниверситета Карема Магомедова.
По словам специалиста, в соответствии с международной классификацией нарушений сна кошмары относят к парасомниям — то есть к нежелательным поведенческим проявлениям, возникающим при засыпании, во время сна или в момент пробуждения. Кошмары могут выступать как отдельным расстройством, так и быть симптомом иных патологий — например, сопровождать нарушения дыхания во время сна.
Специалист подчеркнула, что люди, испытывающие хронический стресс, сталкиваются с ночными кошмарами чаще остальных. Кроме того, на качество сна и вероятность появления пугающих сновидений влияет обстановка в спальне.
Для здорового сна важно создать комфортные условия. В комнате должны быть темнота и тишина, поддерживаться оптимальная температура. Не менее значимы и детали спального места — удобный матрас, подходящие подушки и приятное на ощупь постельное бельё, отметила Магомедова.
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