Биофизик назвала неочевидные признаки проблем со сном

29 октября 2025, 10:47

Биофизик Белозерова: храп и скрежет зубов могут быть причинами проблем со сном

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Многие россияне зачастую испытывают проблемы со сном. Оказывается, причин для этого очень много.





Биофизик, исследователь, автор образовательных проектов о здоровье Полина Белозерова в беседе с «Радио 1» составила список симптомов, которые указывают на возможные нарушения, вызванные неправильным прикусом и, как следствие, плохим качеством сна.





«Если вы видите, что у вас есть скученность и неровность зубов, то это уже звоночек. Также, если у вас очень сильно зажимаются жевательные мышцы, и вы скрипите зубами. Это называется бруксизм. Также важный симптом — боль в шее», — отметила она.

«Гиперактивность и синдром дефицита внимания (СДВГ), неправильный прикус у детей часто могут быть следствием хронического недосыпа из-за нарушенного дыхания», — добавила эксперт.