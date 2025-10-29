Биофизик назвала неочевидные признаки проблем со сном
Биофизик Белозерова: храп и скрежет зубов могут быть причинами проблем со сном
Многие россияне зачастую испытывают проблемы со сном. Оказывается, причин для этого очень много.
Биофизик, исследователь, автор образовательных проектов о здоровье Полина Белозерова в беседе с «Радио 1» составила список симптомов, которые указывают на возможные нарушения, вызванные неправильным прикусом и, как следствие, плохим качеством сна.
«Если вы видите, что у вас есть скученность и неровность зубов, то это уже звоночек. Также, если у вас очень сильно зажимаются жевательные мышцы, и вы скрипите зубами. Это называется бруксизм. Также важный симптом — боль в шее», — отметила она.
Особое внимание эксперт уделила детским проблемам.
«Гиперактивность и синдром дефицита внимания (СДВГ), неправильный прикус у детей часто могут быть следствием хронического недосыпа из-за нарушенного дыхания», — добавила эксперт.
Она подчеркнула, что стандартного ортодонта может быть недостаточно, и рекомендовала искать узкопрофильных специалистов.