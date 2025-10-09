Врачи заявили, что лечение кашля горячей картошкой может быть опасным
Врачи-пульмонологи и педиатры Павел Бережанский и Екатерина Успенская опровергли несколько распространённых заблуждений о кашле и его терапии. В интервью kp.ru эксперты отметили, что дышать над картошкой может быть опасно для здоровья.
Врачи отметили, что кашель действительно способствует распространению частиц мокроты, однако далеко не всегда он связан с инфекцией. Причинами могут быть аллергия, заболевания дыхательных путей, сердечно-сосудистые нарушения или гастроэзофагеальный рефлюкс.
Эксперты также подчеркнули разнообразие видов кашля — от лающего до приступообразного, например, при коклюше. Остаточный кашель, который сохраняется более двух недель, нельзя игнорировать — в этом случае обязательно нужно обратиться к специалисту.
Кроме того, специалисты предупредили, что торопиться с лечением кашля не стоит: этот симптом — естественный механизм очищения дыхательных путей от слизи, микробов и аллергенов. Подбор лекарственных препаратов должен осуществлять только врач. Особое внимание уделили предупреждению использования народных методов лечения, таких как ингаляции над горячей картошкой. При бронхите и высокой температуре такие процедуры противопоказаны, так как горячий пар может привести к ожогу слизистой и ухудшить состояние пациента. Тепловые процедуры допустимы только после нормализации температуры и по рекомендации врача.
