Невролог Дмитренко: физическое и умственное бездействие опасно для мозга
Врач-невролог Екатерина Дмитренко назвала несколько причин, из-за которых страдает когнитивное здоровье, теряются ясность ума и активность мозга.
Так, по словам врача, основную угрозу для здоровья мозга представляет физическое и умственное бездействие.
«Недостаток физической активности ведет к нарушению обмена веществ, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на мозге. Применение простых упражнений и умственных задач в повседневной жизни может значительно улучшить когнитивные функции», — отметила Дмитренко в беседе с RuNews24.ru.
Она добавила, что мозг испытывает сложности при многозадачности. Врач посоветовала концентрироваться на выполнении одной задачи в определённый промежуток времени. Это значительно повысит работоспособность.
Кроме того, к нарушениям когнитивных функций и памяти приводит некачественный сон, громкая музыка, особенно при прослушивании через наушники, и использование социальных сетей. Дмитренко призвала сократить пользование смартфоном для улучшения концентрации.