Невролог Дмитренко: физическое и умственное бездействие опасно для мозга

08 октября 2025, 21:40

Фото: iStock/BeritK

Врач-невролог Екатерина Дмитренко назвала несколько причин, из-за которых страдает когнитивное здоровье, теряются ясность ума и активность мозга.





Так, по словам врача, основную угрозу для здоровья мозга представляет физическое и умственное бездействие.





«Недостаток физической активности ведет к нарушению обмена веществ, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на мозге. Применение простых упражнений и умственных задач в повседневной жизни может значительно улучшить когнитивные функции», — отметила Дмитренко в беседе с RuNews24.ru.