Психиатр раскрыл, на какое заболевание указывает постоянное желание спать
Психиатр Каторгин: постоянное желание спать является признаком депрессии
При депрессии у человека меняется поведение и пищевые привычки, а также появляется желание много спать. Об этом предупредил врач-психиатр высшей категории, психотерапевт Владимир Каторгин.
По его словам, при депрессии у человека меняется поведение. Он может стать агрессивным и раздражённым или, наоборот, тихим и молчаливым. Врач добавил, что могут меняться пищевые привычки.
«Человек может заедать свою депрессию и тревогу, либо отказаться от еды и худеть. Также он может много спать, так сказать, засыпать своё тяжёлое эмоциональное состояние. Или может быть бессонница. Он просыпается в три-четыре утра и не понимает, что ему делать», — отметил Каторгин в разговоре с RT.
В случае тяжёлого течения болезни могут появиться суицидальные мысли, добавил психиатр. Он подчеркнул, что при наличии указанных симптомов необходимо обратиться к профильному специалисту для постановки диагноза и медикаментозной терапии.
В свою очередь врач-психиатр, психотерапевт Санкт-Петербургской психиатрической больницы №1 им. Кащенко, член Российского общества психиатров Алина Попович рассказала «Газете.Ru», что на сегодняшний день депрессия становится все более актуальной проблемой у подростков.
«Первый тревожный признак — привычные дела перестают цеплять. То, что раньше приносило удовольствие — учеба, проекты, спорт — больше не радует. Возникает ощущение пустоты: "не хочу, не могу, не имеет смысла". Пропадает интерес ко всему, привычные способы поднятия настроения не работают», — объяснила специалист.
Депрессивные переживания характерны потерей интереса не только к учёбе, но и к самым любимым занятиям. Могут появиться апатия, раздражительность, нарушение сна и аппетита, постоянная усталость, замкнутость, снижение успеваемости и полное отсутствие желания что-то менять.
Если апатия у подростка длится более двух недель, Попович посоветовала отвести его к врачу.