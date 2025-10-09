Достижения.рф

Психиатр раскрыл, на какое заболевание указывает постоянное желание спать

Психиатр Каторгин: постоянное желание спать является признаком депрессии
Фото: iStock/dragana991

При депрессии у человека меняется поведение и пищевые привычки, а также появляется желание много спать. Об этом предупредил врач-психиатр высшей категории, психотерапевт Владимир Каторгин.



По его словам, при депрессии у человека меняется поведение. Он может стать агрессивным и раздражённым или, наоборот, тихим и молчаливым. Врач добавил, что могут меняться пищевые привычки.

«Человек может заедать свою депрессию и тревогу, либо отказаться от еды и худеть. Также он может много спать, так сказать, засыпать своё тяжёлое эмоциональное состояние. Или может быть бессонница. Он просыпается в три-четыре утра и не понимает, что ему делать», — отметил Каторгин в разговоре с RT.

В случае тяжёлого течения болезни могут появиться суицидальные мысли, добавил психиатр. Он подчеркнул, что при наличии указанных симптомов необходимо обратиться к профильному специалисту для постановки диагноза и медикаментозной терапии.

В свою очередь врач-психиатр, психотерапевт Санкт-Петербургской психиатрической больницы №1 им. Кащенко, член Российского общества психиатров Алина Попович рассказала «Газете.Ru», что на сегодняшний день депрессия становится все более актуальной проблемой у подростков.

«Первый тревожный признак — привычные дела перестают цеплять. То, что раньше приносило удовольствие — учеба, проекты, спорт — больше не радует. Возникает ощущение пустоты: "не хочу, не могу, не имеет смысла". Пропадает интерес ко всему, привычные способы поднятия настроения не работают», — объяснила специалист.

Депрессивные переживания характерны потерей интереса не только к учёбе, но и к самым любимым занятиям. Могут появиться апатия, раздражительность, нарушение сна и аппетита, постоянная усталость, замкнутость, снижение успеваемости и полное отсутствие желания что-то менять.

Если апатия у подростка длится более двух недель, Попович посоветовала отвести его к врачу.
Элина Позднякова

