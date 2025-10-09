Психиатр раскрыл, на какое заболевание указывает постоянное желание спать

09 октября 2025, 18:07

Психиатр Каторгин: постоянное желание спать является признаком депрессии

Фото: iStock/dragana991

При депрессии у человека меняется поведение и пищевые привычки, а также появляется желание много спать. Об этом предупредил врач-психиатр высшей категории, психотерапевт Владимир Каторгин.





По его словам, при депрессии у человека меняется поведение. Он может стать агрессивным и раздражённым или, наоборот, тихим и молчаливым. Врач добавил, что могут меняться пищевые привычки.





«Человек может заедать свою депрессию и тревогу, либо отказаться от еды и худеть. Также он может много спать, так сказать, засыпать своё тяжёлое эмоциональное состояние. Или может быть бессонница. Он просыпается в три-четыре утра и не понимает, что ему делать», — отметил Каторгин в разговоре с RT.

«Первый тревожный признак — привычные дела перестают цеплять. То, что раньше приносило удовольствие — учеба, проекты, спорт — больше не радует. Возникает ощущение пустоты: "не хочу, не могу, не имеет смысла". Пропадает интерес ко всему, привычные способы поднятия настроения не работают», — объяснила специалист.