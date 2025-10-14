Биолог дала советы, как пережить дефицит вакцины от ветрянки и помочь самому себе

14 октября 2025, 14:18

Биолог Обласова: «ветряночные вечеринки» могут привести к летальному исходу

Фото: Istock/Halfpoint

Острая нехватка вакцины от ветрянки в России может продлиться еще полтора года. Чем опасны «ветряночные вечеринки», дает ли прививка пожизненный иммунитет и как быть тем, кто не может найти препарат?





Биолог, соучредитель и директор организации «Коллективный иммунитет», автор блога «Антонина О. вакцинах», главный специалист по вакцинации Клиники Фомина Антонина Обласова в беседе с «Радио 1» призвала сохранять трезвый рассудок и не поддаваться панике.





«Самая опасная и неразумная тактика в сложившейся ситуации — намеренно заражать детей на так называемых "ветряночных вечеринках". Это может привести к потенциально очень тяжелому заболеванию, которое будет переноситься не в лёгкой форме. Своими руками можно сотворить весьма серьёзную ситуацию», — предупредила она.

Что делать можно и нужно

«Вакцина дает пожизненную защиту, никакая ревакцинация в течение жизни не нужна. Причем даже одна доза дает очень хороший эффект. Поэтому в условиях дефицита можно в целом остановиться на одной дозе», — объяснила врач.