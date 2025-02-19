Иммунолог предупредил об опасности намеренного заражения детей ветрянкой

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В России растет популярность «ветряночных вечеринок», где родители намеренно заражают своих детей ветряной оспой. По мнению блогеров, разгоняющих этот тренд, это связано с дефицитом вакцин, что заставляет родителей искать альтернативные способы защиты. На таких мероприятиях здоровые дети контактируют с заболевшими, чтобы перенести болезнь в более легкой форме.
Доктор медицинских наук, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» заявил, что у такого подхода может быть обратный эффект.
По его словам, в детстве ветрянка, действительно, переносится легче, однако все индивидуально.
Он порекомендовал вакцинироваться в положенное время и не пренебрегать походом к врачу.
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«Если у ребенка есть факторы (авитаминоз, нарушенное питание, образ жизни, место жительства), то они вместе с хроническими, скрытыми, приобретенными заболеваниями снижают его защитные силы. Он приходит, заражается, ему плохо. Но это неконтролируемая ситуация», — объяснил врач.
По его словам, в детстве ветрянка, действительно, переносится легче, однако все индивидуально.
«Кто вакцинирован, тому легче и будет. Такой подход специального заражения нехорош, потому что в естественном порядке все всегда лучше протекает. Никто не предугадает. Ветряночный вирус, который бывает у взрослых, просыпается и в очень пожилом возрасте. Там начинаются жуткие пузырьки, дикая боль, Поэтому, если есть подозрения, сделайте тест на ветряночные антитела», — добавил врач.
Он порекомендовал вакцинироваться в положенное время и не пренебрегать походом к врачу.
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Анастасия Панченко