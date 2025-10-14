Ветрянка наступает: Биолог рассказала, почему в России не хватает вакцины и когда ждать спасения
Биолог Обласова: альтернатива вакцины от ветрянки появится через полтора года
В нескольких регионах России зафиксирован резкий всплеск заболеваемости ветрянкой. Главная причина ухудшения эпидобстановки — острая нехватка вакцин. Почему прививка не входит в национальный календарь, как долго продлится дефицит и что делать людям прямо сейчас?
Биолог, соучредитель и директор организации «Коллективный иммунитет», автор блога «Антонина О. вакцинах», главный специалист по вакцинации Клиники Фомина Антонина Обласова в беседе с «Радио 1» напомнила, что прививка от ветрянки не является обязательной. Ее можно сделать либо платно, либо в рамках календаря по эпидпоказаниям, если регион за свой счет закупит импортный препарат. Однако даже платная вакцинация стала проблемой.
«Сейчас спрос превышает предложение раза в два точно. Вся вакцина разлетается как горячие пирожки. Дефицит сохраняется уже достаточно длительное время, мы живем в этом состоянии с 2022 года», — сказала она.
По словам эксперта, единственной надеждой на улучшение ситуации является появление альтернативного препарата в стране.
«В нашей стране такая вакцина на сегодняшний день не производится, но идут клинические испытания. Если они пройдут успешно, то появится альтернатива. Но это произойдет, как минимум, через полтора года», — отметила Обласова.
Она добавила, что дефицит вакцин сохранится до конца 2025 года. В сложившейся ситуации единственным выходом для желающих привиться остается поиск вакцины в других регионах или возможность сделать прививку во время поездки за границу, где препараты более доступны.