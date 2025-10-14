Ветрянка наступает: Биолог рассказала, почему в России не хватает вакцины и когда ждать спасения

14 октября 2025, 14:03

Биолог Обласова: альтернатива вакцины от ветрянки появится через полтора года

Фото: Istock/Tatsiana Drozd

В нескольких регионах России зафиксирован резкий всплеск заболеваемости ветрянкой. Главная причина ухудшения эпидобстановки — острая нехватка вакцин. Почему прививка не входит в национальный календарь, как долго продлится дефицит и что делать людям прямо сейчас?





Биолог, соучредитель и директор организации «Коллективный иммунитет», автор блога «Антонина О. вакцинах», главный специалист по вакцинации Клиники Фомина Антонина Обласова в беседе с «Радио 1» напомнила, что прививка от ветрянки не является обязательной. Ее можно сделать либо платно, либо в рамках календаря по эпидпоказаниям, если регион за свой счет закупит импортный препарат. Однако даже платная вакцинация стала проблемой.





«Сейчас спрос превышает предложение раза в два точно. Вся вакцина разлетается как горячие пирожки. Дефицит сохраняется уже достаточно длительное время, мы живем в этом состоянии с 2022 года», — сказала она.

«В нашей стране такая вакцина на сегодняшний день не производится, но идут клинические испытания. Если они пройдут успешно, то появится альтернатива. Но это произойдет, как минимум, через полтора года», — отметила Обласова.