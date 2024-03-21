Вакцинолог Наумова опровергла главный миф про Манту

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
«Укол туберкулиновой пробы Манту можно не только мочить, но даже купаться с ней в ванне, бассейне или море. Такой миф сложился из-за того, что раньше этот тест был поверхностный — царапали и наносили. Так ее действительно легко было смыть. Сейчас же, Манту вводят под кожу, смыть ее нельзя. Ноне следует не чесать место укола. Обычно его делают детям в детских садах и школах. Проба Манту нужна, по большому счету, лишь для того, чтобы проверить, есть ли у ребенка реакция на вакцину БЦЖ», — поделилась специалист.
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